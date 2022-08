Wisła Kraków dokonała kolejnego wzmocnienia. Tym razem z wolnego transferu

Wisła Kraków zakończyła zmagania minionego sezonu na 16 miejscu i spadła do I ligi. To wywołało lawinę zmian w drużynie. Z zespołem pożegnało się kilkunastu zawodników, m.in. Marko Poletanović, Elvis Manu, Michał Frydrych, Jan Kliment, Maciej Sadlok, Sebastian Ring. W ostatnich dniach z klubu odszedł także Adim Mehremić. Krakowianie mieli niewiele czasu na znalezienie następcy Bośniaka. W kręgu ich zainteresowania znalazł się Boris Moltenis.

Boris Moltenis dołącza do Wisły Kraków. Francuz podpisał roczny kontrakt

W poprzednim sezonie Francuz występował w US Boulogne. W barwach trzecioligowej drużyny rozegrał 27 spotkań, w których zdobył dwie bramki. Kontrakt 23-latka wygasł z końcem czerwca 2022 roku, a klub nie zdecydował się na jego przedłużenie. W związku z tym od niespełna dwóch miesięcy Moltenis pozostawał wolnym zawodnikiem.

Z okazji postanowiła skorzystać Wisła Kraków. Piłkarz już od kilku dni przebywał w małopolskim klubie, gdzie przechodził testy medyczne. Te przebiegły pomyślnie i drużyna Jerzego Brzęczka postanowiła zatrudnić środkowego obrońcę. W środę klub oficjalnie poinformował, że podpisał umowę z 23-letnim piłkarzem. Kontrakt będzie obowiązywał do 30 czerwca 2023 roku z opcją przedłużenia.

Francuski zawodnik jest kolejnym wzmocnieniem Wisły tego lata. Wcześniej do zespołu dołączyli m.in. Michael Pereira, Igor Lasicki i Angel Rodado.

Moltenis to wychowanek ASM Belfort. W 2014 roku zmienił otoczenie i zasilił szeregi FC Sochaux-Montbeliar. W tej drużynie stopniowo zaczął zbierać doświadczenie piłkarskie. Na początku występował w młodzieżowych zespołach, a następnie dostał szansę gry w pierwszej drużynie. Jego karierę przyhamowała poważna kontuzja. W 2019 roku zerwał więzadła krzyżowe i przez kilka miesięcy dochodził do zdrowia. Z kolei w lipcu 2021 roku przeniósł się do US Boulogne. W barwach tego klubu spędził sezon 2021/2022.

