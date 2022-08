Rabusie zatrzymali transfer Aubameyanga. Wielki problem

W poniedziałek w nocy Pierre-Emerick Aubameyang został napadnięty we własnym domu. Piłkarzowi grożono bronią palną oraz metalowymi prętami, aż w końcu go pobito. Bandyci grozili bronią również jego żonie do momentu, w którym nie otworzyli sejfu. Złodzieje zabrali kosztowności, po czym uciekli z miejsca zdarzenia.

Złodzieje pokrzyżowali plany Aubameyangowi. Jego transfer do Chelsea stanął pod znakiem zapytania

W ostatnim czasie media informowały, że Gabończyk ma przenieść się do Chelsea. Wydawało się, że transfer jest już na ostatniej prostej, ale jak się okazuje, może w tym przeszkodzić wspomniany wyżej napad na piłkarza. Zdaniem Davida Ornsteina z "The Athletic", bandyci złamali zawodnikowi szczękę, co skomplikowało negocjacje. Aubameyang ma być niezdolny do gry przez kilka tygodni. Dziennikarz dodaje, że kluby mimo tego będą kontynuować rozmowy. Początkowo w grę miał wchodzić tylko transfer definitywny, ale FC Barcelona może zgodzić się również na wypożyczenie.

FC Barcelonie bardzo zależy na odejściu Gabończyka, ponieważ jeszcze w tym okienku transferowym zamierza ściągnąć Thomasa Meuniera. Aby do tego doszło, klub z Katalonii musi najpierw pożegnać się z kilkoma niechcianymi graczami, w tym między innymi z Aubameyangiem.

Przypomnijmy, że niedawno okradziony został także Robert Lewandowski. Pod ośrodkiem treningowym FC Barcelony ukradziono mu zegarek oraz telefon. Polakowi nic się jednak nie stało i później najprawdopodobniej odzyskał swoje rzeczy.

Nikogo nie powinno dziwić, że Chelsea jest bardzo zainteresowana ściągnięciem Aubameyanga. Klub z Londynu w bardzo słabym stylu rozpoczął obecny sezon Premier League i przez to postara się wzmocnić siłę ataku jeszcze w tym okienku transferowym. Drużyna Thomasa Tuchela po pięciu kolejkach ma już na koncie dwie porażki. Szczególnie rozczarowujące było przegrane 1:2 spotkanie z Southampton. Obecnie Chelsea zajmuje ósme miejsce w tabeli z dorobkiem siedmiu punktów. W następnej serii spotkań zmierzy się z West Hamem. Mecz zaplanowany jest na najbliższą sobotę o 16:00.

FC Barcelona z kolei po wpadce w pierwszej kolejce z Rayo Vallecano (0:0), zaczęła prezentować się lepiej. W ostatnim ligowym meczu pokonała 4:0 Real Valladolid. Z bardzo dobrej strony w tym starciu zaprezentował się Robert Lewandowski, który strzelił dwa gole. Aktualnie klub z Katalonii po trzech kolejkach jest na trzecim miejscu i ma siedem punktów na koncie. Kolejnym rywalem Barcelony będzie Sevilla. Spotkanie odbędzie się w sobotę o 21:00.