"Mam małego, nie martw się". Wszystko trwało 20 sekund. Nowe zeznania ws. Mendy'ego

Jeszcze kilka lat temu Benjamin Mendy, mistrz świata z 2018 roku, był uznawany za jednego z czołowych bocznych obrońców świata. W końcu Manchester City zapłaciło Monaco za niego niemal 60 milionów euro. Ale dziś jest skończony. 28-latek stracił niemal cały ostatni sezon. Wszystko za sprawą problemów z prawem i aresztem, do którego trafił rok temu. Do organów ścigania zgłaszały się kolejne kobiety, które oskarżały Mendy'ego o gwałt i napastowanie seksualne. Po wpłaceniu kaucji Mendy jest na wolności. Rozpoczął się proces, w którym oskarżony jest on i jeden z jego znajomych – 41-letni Louis Saha Matturie. Obaj usłyszeli łącznie 22 zarzuty, jednak do żadnego się nie przyznają. O napaść seksualną i gwałty oskarżyło ich razem 13 kobiet.

"Wszedł do łazienki i dotykał swojego penisa. Ciągle mnie łapał". Nowe zeznania ws. Mendy'ego

Brytyjski tabloid "Daily Star", opisuje zeznania jednej z ofiar piłkarza. Do przestępstwa miało dojść w jednym z domów Mendy'ego, który mieści się w Mottram St. Andrew, wiosce pod Manchesterem. To tam, na jednym z przyjęć, Francuz miał dopuścić się gwałtu.

- Powiedziałam mu, że nie mam zamiaru uprawiać seksu, bo nie dość, że muszę się dostać do pracy, to jeszcze nie stosuję antykoncepcji. Nie chciałam zajść w ciążę, a także obawiałam się, że będzie to bolesne. Poza tym, nie chodzę do łóżka z ludźmi, których nie znam. Tym bardziej na trzeźwo - "Daily Star" cytuje domniemaną ofiarę piłkarza.

- Gdy to usłyszał, to powiedział, że "wszystkie kobiety chcą się ze nim pie....ć". Jego język był bezpośredni i dosadny. Pytał się mnie, czy mu ufam. Odpowiadałam: "po prostu cię nie znam". Ale nie było z nim rozmowy. Gadałam, jakby ze ścianą. W końcu wypalił do mnie "mam małego, nie martw się". Ale to mnie nie uspokoiło. Nie trwało to długo, w ciągu 20 sekund było po wszystkim. Po całej sytuacji okropnie się czułam. Czułam się brudna i odrażająca - wyjaśniała kobieta.

"Kobiety były jednorazowego użytku". Rozpoczął się proces piłkarza Man City

Kilka dni wcześniej szczegóły z innej imprezy przybliżył prestiżowy "The Guardian"

11 października 2020 roku poznała Mendy'ego w jednym barów. Kiedy ten się zamykał, ona i jej znajomi udali się razem z piłkarzem do jego rezydencji. Tam dziewczyna zaczęła przeglądać Snapchata, co zwróciło uwagę piłkarza. Zabrał on jej telefon argumentując to tym, że już raz został ukarany grzywną w wysokości 200 tysięcy funtów za organizowanie imprez w trakcie pandemii. Nie chciał ryzykować, że zdjęcia z imprezy trafią do sieci, a co za tym idzie do mediów. Kobieta zaczęła podążać za Mendym do jego sypialni, którą odblokował zamkiem na odcisk palca. Tam miało dojść do gwałtu.