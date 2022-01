Piłkarz Herthy Berlin blisko Śląska Wrocław! Zadecydowała osoba trenera

21-letni Dennis Jastrzembski jest skrzydłowym, który miał okazję grać w młodzieżowych reprezentacjach Polski oraz Niemiec. Na swoim koncie ma 19 meczów rozegranych w Bundeslidze w barwach Herthy Berlin i Paderborn, z czego osiem w aktualnym sezonie 2021/22. Teraz wszystko wskazuje na to, że Jastrzembski spróbuje swoich sił w ekstraklasie.

Jastrzembski blisko Śląska. Zadecydowała osoba trenera

Jak poinformował portal Meczyki.pl, Dennis Jastrzembski w przyszłym tygodniu zostanie nowym zawodnikiem Śląska Wrocław. Wtedy to młody skrzydłowy ma się pojawić we Wrocławiu, by podpisać z dziesiątą drużyną ekstraklasy trzyletni kontrakt.

O 21-latka walczyły także Legia Warszawa i Raków Częstochowa, ale ten miał zdecydować się na Śląsk ze względu na osobę trenera tej drużyny - Jacka Magiery, z którym znał się z młodzieżowych reprezentacji Polski.

"Dennis Jastrzembski ma pojawić się we Wrocławiu w przyszłym tygodniu. Czeka na niego 3-letni kontrakt. Duża praca Jacka Magiery, który zna piłkarza i to dało pewną przewagę nad Rakowem i Legią, które widziały u siebie zawodnika" - napisał na Twitterze dziennikarz Meczyki.pl, Tomasz Włodarczyk.

Dla Śląska Wrocław będzie to pierwszy transfer w zimowym oknie transferowym. Wcześniej wrocławianie odzyskali jedynie wracającego z wypożyczenia do Stali Mielec Fabiana Piaseckiego. Klub z Mielca nie zdecydował się na wykupienie 26-letniego napastnika. Według doniesień medialnych drugim nabytkiem wrocławian może być islandzki stoper Daniel Gretarsson z angielskiego Blackpool.