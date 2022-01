To już pewne! Jakub Kamiński zmienia klub za 10 milionów euro. Rusza na podbój

Sześć goli i cztery asysty - to dorobek Jakuba Kamińskiego po 19 meczach, jakie rozegrał jesienią w barwach Lecha Poznań. 19-letni skrzydłowy rozwija się wzorcowo, stanowi o sile ataku drużyny Macieja Skorży, czym przyciągnął uwagę zagranicznych klubów.

To już pewne. Jakub Kamiński odchodzi z Lecha Poznań

Najkonkretniejszy był Wolfsburg. Już od kilku dni mówiło się, że właśnie tam najprawdopodobniej trafi młody skrzydłowy Lecha Poznań. Jak informuje Tomasz Włodarczyk, sprawa jest już przesądzona. Obie strony doszły do porozumienia i Kamiński od sezonu 2022/23 będzie grał w Bundeslidze. To bardzo ważna wiadomość dla fanów "Kolejorza". Oznacza to, że Kamiński zostanie do końca tego sezonu w Lechu. Poznaniacy po rundzie jesiennej zajmują pierwsze miejsce w tabeli ekstraklasy i liczą na pierwsze od 2015 roku mistrzostwo kraju. Przedstawiciele Lecha bardzo mocno zabiegali o to, żeby Kamiński odszedł z klubu dopiero latem.

- To byłby absurd! To byłoby bezsensowne, patrząc na to, co chcemy osiągać z Lechem. W tym sezonie walczymy o mistrzostwo Polski. I właśnie dlatego "Kamyk" powinien zostać do końca sezonu. Nie potrzebujemy rekordu transferowego zimą. Bo chodzi nam o trofea, a nie wielomilionowy transfer kolejnego wychowanka – mówił w grudniu prezes Lecha Poznań Piotr Rutkowski w programie "Prawda Futbolu".

Ogłoszenie transferu to kwestia kilku najbliższych dni, może nawet godzin. W tym tygodniu agent piłkarza przebywał w Niemczech, gdzie dopinał ostatnie szczegóły transferu. Kamiński podpisze długoletni kontrakt – będzie on obowiązywał do 2027 roku. Lech natomiast mocno się wzbogaci. Razem z bonusami poznański klub ma otrzymać 10 milionów euro. Oznacza to, że transfer Kamińskiego będzie w TOP 3 największych transferów wychodzących w ekstraklasie. Za podobne kwoty odchodzili Jakub Moder i również tej zimy Kacper Kozłowski.

Oprócz Wolfsburga o Kamińskiego biły się też inne kluby. Było zainteresowanie ze strony Borussii Dortmund i RB Lipsk. W przeszłości Kamińskim interesowała się też Atalanta Bergamo. To jednak 14. zespół Bundesligi wykazał największą determinację w wyścigu o utalentowanego Polaka.