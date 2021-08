Piłkarz zszokowany transferem do Legii Warszawa. "Przyszedł o 1 w nocy"

Według WP Sportowe Fakty Legia jest blisko pozyskania Igora Charatina z węgierskiego Ferencvarosu. 26-letni Ukrainiec może występować zarówno na pozycji defensywnego pomocnik, jak i pełnić rolę "ósemki". Na razie nie wiadomo, ile Legia będzie musiała za niego zapłacić, ale jego kontrakt z mistrzem Węgier obowiązuje do czerwca 2022 roku, więc już w przyszłym oknie transferowym mógłby odejść za darmo.

Piłkarz zszokowany transferem do Legii Warszawa

Okazuje się jednak, że sam piłkarz był wręcz zszokowany transferem do warszawskiego klubu. - Igor przyszedł do mnie o 1 w nocy i powiedział, że Ferencvaros sprzedał go do Legii. On sam był w szoku. O 5 rano miał samolot, którym udał się na badania medyczne do Warszawy - powiedział podczas konferencji prasowej Oleksandr Petrakov, selekcjoner reprezentacji Ukrainy, bo piłkarz przebywa na zgrupowania kadry.

Wielkie wzmocnienie Legii

Charatin trafił do Ferencvarosu w styczniu 2019 roku za 600 tys. euro z Zorii Ługańsk. Pomocnik występował z tym klubem w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. Strzelił nawet gola w przegranym przez jego zespół 1:5 spotkaniu z FC Barceloną. W obecnym sezonie rozegrał siedem meczów w eliminacjach Ligi Mistrzów, w których Ferencvaros odpadł dopiero w IV rundzie po porażce z Young Boys Berno (4:6 w dwumeczu).

26-letni wychowanek Dynama Kijów ma także za sobą debiut w reprezentacji Ukrainy, w której rozegrał już cztery spotkania. Zawodnik zadebiutował we wrześniu 2020 roku, grał m.in. w meczu towarzyskim z Polską rozgrywanym w ubiegłym roku na stadionie narodowym.