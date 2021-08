Marek Papszun ujawnia szczegóły transferu lata w Polsce! "Kwoty są przesadzone"

Bardzo udanie rozpoczął się ten sezon dla Rakowa Częstochowa. Drużyna Marka Papszuna rozpoczęła go od zdobycia Superpucharu Polski, wygrała dwa z trzech meczów w ekstraklasie oraz awansowała do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując w 3. rundzie faworyzowany Rubin Kazań.

Gościem programu Liga+Extra w Canale+ był trener Papszun, który opowiedział między innymi o radości, jaka towarzyszyła zespołowi po sukcesie w Kazaniu. - Nie ja byłem głównym bohaterem, byli nim piłkarze, którzy opanowali stół. Nie w pełnym składzie, bo mieliśmy kontrolę antydopingową i dwóch zawodników zostało do niej wytypowanych, ale było wesoło - powiedział.

I dodał: Mieliśmy trudne momenty, ale byliśmy na to przygotowani, wiedzieliśmy, że nie będziemy dominować cały mecz i będziemy momentami zepchnięci do niskiej defensywy. W mojej opinii awansowaliśmy zasłużenie, bo mieliśmy więcej sytuacji w przekroju dwumeczu. Do tego dochodzą kontrowersje sędziowskie. Te sytuacje były klarowne, mnie dziwi tylko to, że na takich meczach nie ma VAR-u.

Kovacević nie kosztował pół miliona euro

Papszun skomentował też transfer Vladana Kovacevicia. Bośniacki bramkarz trafił do Rakowa tego lata i od razu stał się mocno wyróżniającą postacią w lidze. Kovacević był bohaterem serii rzutów karnych przeciwko Legii Warszawa i Suduvie w Lidze Konferencji Europy, obronił też po rzucie karnym w ligowym meczu z Piastem Gliwice i ostatniej akcji meczu w Kazaniu.

- Jest szybki, to jedna rzecz oraz pracuje z trenerem Tkoczem, to druga sprawa. Jeszcze dużo pracy przed nim, żeby był kompletnym bramkarzem, ale czyni postęp. Nie sądzę, żebyśmy rywalizowali o niego z Schalke 04, aż takie duże firmy nie wchodziły w grę. Kwoty, które krążą w mediach, też są przesadzone, to na pewno nie było pół miliona euro - powiedział Papszun, zdradzając wartość transferu bramkarza.

W ostatniej rundzie eliminacji do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy Raków zagra z belgijskim KAA Gent. Początek pierwszego meczu w czwartek o godzinie 18:00.