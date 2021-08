Wielki hit na FAME MMA! Takiej walki jeszcze nie było! "Krwawa formuła"

Przypomnijmy: w marcu 2019 Norman Parke (28-7) wygrał na punkty - przez jednogłośną decyzję (29-28, 29-28, 29-28). Dla Borysa Mańkowskiego (22-8) była to trzecia porażka z rzędu. Później jednak Polak pokonał kolejno Vaso Bakocevicia, Marcina Wrzoska i Artura Sowińskiego. "Tasmański diabeł" chciał wrócić do klatki pod koniec tego roku, ale ze względu na uraz kolana (kilka miesięcy temu przeszedł operację więzadła) nie będzie gotowy do walki w formule MMA. Istnieje zbyt duże ryzyko odnowienia kontuzji, szczególnie w walce w parterze. Polak jednak palił się do powrotu, więc KSW zgodziło się go wypożyczyć do FAME MMA. Ale w innej formule.

REKLAMA

Zobacz wideo Te buty pomogły zdobyć złoto polskiej sztafecie. "Super kolce" to początek nowej ery w biegach?

We freakowej organizacji zmierzy się z Irlandczykiem. To będzie walka wieczoru gali FAME MMA 11, zaplanowanej na 2 października. Ale co ciekawe: nie będzie to walka w MMA, choć starcie odbędzie się w klatce. "Street style dirty boxing [uliczny styl brudnego boksu] - pierwsza taka walka w Polsce" - reklamuje to starcie FAME MMA.

Szybki koniec! Dyscyplina znika z igrzysk. "Nie rozumiem tej decyzji"

Polsko-irlandzkie starcie potrwa tylko jedną rundę, ale będzie ona trwałą aż 15 minut! To ma być walka bokserska, ale obaj zawalczą w małych rękawicach, takich jak do MMA. To oznacza, że fani powinni spodziewać się krwawej jatki.

- Walka sportowo lepsza niż wiele Main Eventów na galach stricte sportowych - napisał na Twitterze Mateusz Borek.

Polska olimpijka odpaliła bombę. Burza w kolejnym związku. "Mamy dość!"

Warto przypomnieć, że ostatnia walka Parka, to było starcie bokserskie z "Donem Kasjo". Irlandczyk wygrał po zaciętej walce, ale pojedynek odbył się w dużych rękawicach, przez co fani narzekali trochę. W starciu Parka z Mańkowskim powinna polać się krew.

Parke wcześniej wróci do klatki

Już 11 września Parke wróci do klatki, ale będzie się bił na zasadach MMA. Podczas gali EFM Show 2 w Sofii skrzyżuje rękawice z Vladislavem Kanchevem.