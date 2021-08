Piłkarz Chelsea odchodzi za 40 mln euro. Będzie grał u Mourinho

Powoli zbliżamy się do końca okna transferowego. Na razie włoskie kluby nie przeprowadziły zbyt wielu transferów. Najbardziej aktywna jest Roma, którą prowadzi Jose Mourinho. Do klubu wkrótce trafi nowy napastnik Tammy Abraham.

REKLAMA

Zobacz wideo Agent Kamila Grosickiego wyjaśnia sytuację: Na teraz jest tylko jeden temat [SEKCJA PIŁKARSKA #77]

Tammy Abraham odejdzie z Chelsea. Włoski klub zapłaci 40 milionów euro

Włoski klub zapłaci Chelsea za 23-latka 40 milionów euro. Po przyjściu Romelu Lukaku Abraham stał się dopiero trzecim napastnikiem w hierarchii Thomasa Tuchela, więc bardzo prawdopodobne było, że zawodnik wkrótce odejdzie z triumfatora Ligi Mistrzów. Roma sprzedała niedawno Edina Dżeko, a Mourinho od dawna zapowiadał, że wzmocnienia w linii ataku są koniecznością.

Tottenham złożył ofertę za 50 mln euro. Ale odpowiedź piłkarza była bardzo dosadna

Jak podaje Gianluca Di Marzio, Abraham przyleciał dziś do Rzymu, gdzie odbył testy medyczne. Po badaniach lekarskich napastnik wróci do Anglii, gdzie zostaną dokończone procedury transferowe. Potwierdzone transferu ma być ogłoszone w najbliższych dniach. Fabrizio Romano poinformował, że zawodnik będzie mieć kontrakt do czerwca 2026. W jego ramach będzie zarabiać 4,6 milionów euro rocznie. Co ciekawe Chelsea zapewniła sobie możliwość sprowadzenia piłkarza za 80 milionów euro do czerwca 2023 roku.

Poza Abrahamem do rzymskiego klubu trafili Eldor Shomurodov z Genoi (17,5 mln euro), Matias Vina z Palmeiras (13 mln euro), Rui Patricio z Wolverhampton (11,5 mln euro), Roger Ibanez z Atalanty (9 mln euro) oraz Bryan Reynolds z FC Dallas (6,75 mln euro).

Wyleczył raka i został zwolniony z klubu przez Twittera. "To był szok dla wszystkich"

AS Roma rozpocznie sezon ligowy w następną niedzielę. Zespół Mourinho zagra z Fiorentiną. Dla Jose Mourinho będzie to pierwszy mecz w roli szkoleniowca tego klubu.