Media: Warta Poznań chce piłkarza Atalanty. Straci za to ważnego człowieka

Piłkarze Warty Poznań byli rewelacją i największym zaskoczeniem ubiegłego sezonu w naszej lidze. W roli beniaminka zajęli wysokie, piąte miejsce w rozgrywkach ekstraklasy. Poznaniacy zebrali sporo pochwał za swoją grę.

Kobacki trafi do Warty?

Wydaje się jednak, że Warcie trudno będzie powtórzyć tak dobry wynik. Konieczne będą wzmocnienia składu. Poznański klub chce sprowadzić Olafa Kobackiego, napastnika włoskiej Atalanty Bergamo. - Jego kontrakt z Atalantą obowiązuje jeszcze przez rok, ale z naszej wiedzy wynika, że przejście do Warty jest całkiem możliwe. Sytuacja powinna się wyjaśnić w najbliższych dniach - czytamy w portalu "WP SportoweFakty".

Kobacki to wychowanek Lecha Poznań. Cztery lata temu trafił do Bergamo. Zagrał 28 spotkań we włoskiej Primaverze (liga młodzieżowa). Zdobył cztery bramki i miał pięć asyst. Kobacki ma też już za sobą występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski. W kadrze U-17 i U-18 rozegrał w sumie 20 meczów i strzelił pięć bramek.

Jak strzela bramki Kobacki? Można to zobaczyć poniżej od piątej minuty filmu.

Warta w tegorocznym letnim okienku transferowym pozyskała pięciu zawodników. Przyszli: belgijski pomocnik Milan Corryn (ostatnio AS Trencin), bramkarz Jędrzej Grobelny i obrońca Wiktor Pleśnierowicz (obaj Miedź Legnica), pomocnik Szymon Czyż (Lazio Rzym) i obrońca Konrad Matuszewski (Odra Opole).

Poznaniacy stracili za to m.in. Makanę Baku, który w poprzednim sezonie był jej filarem pomocy i strzelił sześć bramek w ekstraklasie. Być może drużynę prowadzoną przez Piotra Tworka opuści też Robert Graf, dyrektor sportowy klubu. Według informacji Damiana Smyka, dziennikarza "Weszło" jego przejście do Rakowa Częstochowa jest już niemal przesądzone. Choć sam zainteresowany w wywiadzie dla telewizji Warty Poznań mówił, że zostanie w Poznaniu.

Kto zastąpi Grafa w Warcie? Być może będzie to Radosław Mozyrko. To trener i skaut pracujący m.in. w Red Bulls New York, angielskiej federacji piłkarskiej, Manchesterze United, a ostatnio był skautem młodzieżowym Chelsea. W Polsce przez ponad trzy lata był menadżerem akademii Legii Warszawa.

Warta Poznań rozgrywki ekstraklasy wznowi 25 lipca od wyjazdowego meczu ze Śląskiem Wrocław. Początek meczu o godz. 17.30.