Warta Poznań walczy o zatrzymanie gwiazdy. "Mamy piłkarza, który robi różnicę"

Gole Łukasza Trałki i Makany Baku dały Warcie Poznań kolejne zwycięstwo w ekstraklasie - tym razem 2:0 z Jagiellonią Białystok. A przy okazji awans z ósmego na czwarte miejsce w tabeli, które w przyszłym sezonie może gwarantować grę w europejskich pucharach. Żeby tak się stało, Raków Częstochowa, trzeci zespół ligi, musi wygrać Puchar Polski.

Dziś w Warcie o pucharach nikt głośno nie mówi, a trenera Piotra Tworka nawet denerwują takie pytania, ale jeśli spojrzymy na tabelę tylko z tego roku, lepiej od jego drużyny punktuje jedynie Legia, która jest bardzo blisko zdobycia kolejnego mistrzostwa Polski. Jednym z bohaterów beniaminka jest Makana Baku, którego poznański klub zimą wypożyczył z Holstein Kiel. Niemiecki drugoligowiec może sprzedać ofensywnego skrzydłowca za niemal milion euro. W rundzie jesiennej Baku ani razu nie wystąpił w Holsteinie, więc klub chętnie się go pozbędzie. Autor czterech goli i dwóch asyst w 10 meczach pewnie jest wart tych pieniędzy, ale Warty może nie stać na transfer, jeśli nie awansuje do europejskich pucharów.

- Skupiam się na tym, żeby Makana Baku grał tak, jak dzisiaj i będę robił wszystko, żeby go zatrzymać. Natomiast nie są to łatwe rozmowy. Mamy piłkarza, który robi różnicę i o takiego będziemy dbać i stwarzać mu możliwości, żeby pokazywał swoje umiejętności. Jeżeli będzie grał jak najlepiej, to cały zespół również - mówi po meczu z Jagą trener Tworek.

Warcie do końca sezonu zostaną jeszcze mecze z Pogonią Szczecin na wyjeździe (1 maja, godz. 17.30), Śląskiem Wrocław u siebie (9 maja, godz. 15) i Cracovią na wyjeździe (16 maja, godz. 17.30).

