Wielki klub pyta o Świerczoka, ale Piast chce go zatrzymać. "Stać nas"

Jakub Świerczok został wykupiony przez Piasta Gliwice z Łudogorca Razgrad za milion euro i podpisał kontrakt ważny do końca przyszłego sezonu. Jednym z klubów zainteresowanych sprowadzeniem reprezentanta Polski jest Zenit Sankt Petersburg, natomiast niekoniecznie musi do tego transferu dojść.

Jakub Świerczok zostanie w Piaście Gliwice na kolejny sezon? "Stać nas na to, aby go utrzymać"

Dyrektor sportowy Piasta Gliwice, Bogdan Wilk, udzielił wywiadu "Przeglądowi Sportowemu", w którym wypowiedział się na temat przyszłości Jakuba Świerczoka. Jego zdaniem transfer nie jest niezbędny. - Nie jest tak, że koniecznie musimy sprzedać Świerczoka. Stać nas na utrzymanie go w zespole i jesteśmy przygotowani na to, że wróci do nas i zostanie z nami na następny sezon. Na pewno z nim w składzie będziemy mocniejsi, niż bez niego – powiedział.

"Przegląd Sportowy" uważa, że Zenit Sankt Petersburg już teraz proponuje co najmniej trzy miliony euro za Świerczoka. Do Piasta wciąż jednak nie wpłynęła oficjalna oferta. Działacze Zenita mieli spotkać się z Jakubem Świerczokiem po meczu ze Szwecją (2:3), który był rozgrywany w Petersburgu. – Jeśli ktoś będzie zainteresowany Kubą, to zastanowimy się, czy dana propozycja nas satysfakcjonuje. Ale czy mamy plan na wypadek jego odejścia? Oczywiście, musimy brać to pod uwagę – dodaje Wilk.

Jakub Świerczok zagrał w 28 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach w minionym sezonie i zdobył w nich 17 bramek oraz zanotował trzy asysty. Reprezentant Polski strzelił 15 goli w PKO Ekstraklasie i zajął drugie miejsce w klasyfikacji strzelców. Skuteczniejszy był tylko Tomas Pekhart, który w meczach Legii zdobył 22 bramki.