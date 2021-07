Szaleństwo! Kibice OM namierzyli luksusową willę Arkadiusza Milika. I oznaczyli ją na mapie

Zaledwie pół roku potrzebował Arkadiusz Milik, by przekonać do siebie kibiców Olympique Marsylia. Polak, który do francuskiego klubu trafił zimą z SSC Napoli, we wszystkich rozgrywkach zaliczył 16 występów, w których strzelił 10 goli i miał jedną asystę.

REKLAMA

Zobacz wideo To jest geneza porażki Polski na Euro 2020

Sympatia kibiców Olympique Marsylia wzniosła się już na nieco inny, wyższy i nie często spotykany poziom. Otóż fani francuskiego klubu odnaleźli dom, w którym na co dzień mieszka reprezentant Polski i oznaczyli go na mapie Google.

Popełnił największy błąd na Euro 2020. Teraz zabrał głos: Nigdy czegoś takiego nie przeżyłem

Kibice odnaleźli dom Milika

Aby odnaleźć adres domu Milika, w wyszukiwarce wystarczy wpisać jedynie "Villa Milik". Dzięki temu bez problemu odnajdziemy dom położony około 50 kilometrów od centrum miasta. Kibicom zadanie ułatwił sam zawodnik, który w mediach społecznościowych często wrzucał zdjęcia z francuskiego domu.

Zanim Milik trafił do Olympique Marsylia, przez 4,5 roku był zawodnikiem Napoli. Jeszcze wcześniej reprezentant Polski grał w Ajaksie, Augsburgu, Bayerze Leverkusen i Górniku Zabrze. Milik z powodu kontuzji kolana nie wystąpił na Euro 2020.