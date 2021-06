Media: Furman bardzo blisko powrotu do ekstraklasy. Transfer lada dzień

Latem zeszłego roku Dominik Furman postanowił po raz kolejny spróbować swoich sił za granicą i zamienił Wisłę Płock na występujące w lidze tureckiej Genclerbirligi Ankara. 28-letni pomocnik nie może jednak uznać tego pobytu za udany. W 23 spotkaniach rozegranych dla tureckiego klubu nie zdobył żadnej bramki i zaliczył zaledwie trzy asysty. W dodatku drużyna Furmana zajęła przedostatnie miejsce w tabeli i spadła z rozgrywek.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto najbardziej rozczarował w reprezentacji Polski na Euro 2020?

Jest na ustach wszystkich Szwedów po meczu z Polską. "Może jest jakimś medium?"

Furman wróci do Wisły Płock?

Po nieudanej próbie pokazania swoich umiejętności za granicą Dominik Furman, który przez fachowy portal "Transfermarkt" wyceniany jest na 700 tys. euro może wrócić do Polski. Miałby znów występować w Ekstraklasie, w której dotychczas zagrał aż 209 spotkań. Zdobył w nich 23 gole i miał 32 asysty.

Według informacji "Super Expresu" zawodnik ma wrócić do Wisły Płock. - Drużyna prowadzona przez Macieja Bartoszka jest bardzo blisko pozyskania środkowego pomocnika i transfer może być sfinalizowany lada dzień - czytamy w dzienniku.

Wisła Płock w sezonie 2020/2021 zajęła dopiero dwunaste miejsce w tabeli. W 30 spotkaniach miała bilans: osiem zwycięstw, dziewięć remisów i trzynaście porażek.

Legendarny polski klub wreszcie się doczekał! 100 mln zł na nowy stadion

Ostatni sezon w Ekstraklasie był dla Dominika Furmana bardzo udany. 28-latek rozegrał wtedy w barwach Wisły Płock 37 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył siedem bramek i zaliczył sześć asyst. Zaowocowało to wtedy nawet powołaniem od ówczesnego selekcjonera Jerzego Brzęczka do reprezentacji Polski na jesienne mecze eliminacji do mistrzostw Europy.