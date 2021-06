Media: Pekhart może latem odejść z Legii Warszawa. Dołączyłby do byłego piłkarza ekstraklasy

Drużyna Legii Warszawa przebywa obecnie na zgrupowaniu w Leogang w Austrii, gdzie przygotowuje się do nowego sezonu. Władze klubu natomiast cały czas pracują nad wzmocnieniem zespołu i działają na rynku transferowym. W ostatnim czasie do mistrzów Polski dołączyło już kilku piłkarzy a prawdopodobnie to jeszcze nie koniec. Na nieszczęście dla trenera Czesława Michniewicza okazuje się, że kilku zawodników może także opuścić zespół.

REKLAMA

Zobacz wideo Ponad 230 mln dla polskich klubów! "To jeden z najtrudniejszych sezonów w historii" [Studio Biznes]

Legia straci najlepszego strzelca? Może dołączyć do Marco Paixao

Jednym z zawodników, którzy mogą się pożegnać z Legią Warszawa w letnim okienku transferowym jest Thomas Pekhart. Napastnik obecnie bierze udział w Euro 2020 wraz z reprezentacją Czech, ale jego agent cały czas aktywnie działa w poszukiwaniu korzystnych ofert. Jak donosi turecki portal Sportx.com 32-latkiem zainteresowany jest Altay SK grający na drugim poziomie rozgrywkowym w Turcji.

Nowy trener Wisły nie boi się współpracy z Błaszczykowskim. "Obaj chcemy jak najlepiej"

Władze tureckiego klubu miały się już kontaktować z Legią Warszawa, a w ciągu kilku najbliższych spotkają się z agentem Pekharta. Altay chce w przyszłym sezonie awansować do Super Lig i potrzebuje do tego jeszcze jednego bramkostrzelnego napastnika. W tej chwili za strzelanie goli odpowiada inny zawodnik znany z polskich boisk - Marco Paixao. Problemem w sprowadzeniu piłkarza przez Altay może być zbyt wysoka cena. Pekhart ma jeszcze ważny przez rok kontrakt z Legią, więc władze klubu będą oczekiwały za niego na pewno ponad milion euro.

Ofensywa transferowa Jagiellonii! Trzech nowych zawodników jednego dnia!

Thomas Pekhart w minionym sezonie był najlepszym strzelcem Legii Warszawa. Czech rozegrał w sumie 33 spotkania we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył w sumie 24 bramki. 22 z nich strzelił w ekstraklasie, co drużynie pomogło w zdobyciu mistrzostwa Polski, a jemu samemu dało tytuł króla strzelców.