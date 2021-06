Dwa transfery Legii. Josue Pesqueira i Mattias Johansson podpisali kontrakty

Josue Pesqueira to ofensywny pomocnik, który przez ostatnie dwa lata grał w izraelskim Hapoelu Beer Szewa. Wychowanek FC Porto grał wcześniej w takich klubach jak Pacos Ferreira, Braga czy Galatasaray. W poprzednim sezonie rozegrał 34 mecze, w których strzelił 13 goli i zanotował sześć asyst. Pesqueira z Hapoelem zagrał w fazie grupowej Ligi Europy, gdzie rywalizował z OGC Nice, Bayerem Leverkusen i Slavią Praga.

- Josue Pesqueira po bardzo udanym sezonie w Hapoelu, gdzie zdobył 13 bramek, zasili naszą kadrę jako ofensywny pomocnik charakteryzujący się świetnym wyszkoleniem technicznym, niekonwencjonalnym podaniem i bardzo dobrym uderzeniem z dystansu. Josue był bardzo ważną postacią w swoim poprzednim zespole w kwalifikacjach do Ligi Europy i liczę, że jego doświadczenie pomoże nam w kluczowych momentach tegorocznych eliminacji. To nie tylko wartościowy piłkarz, ale i silna osobowość, która będzie również mentalnym wzmocnieniem naszej szatni. Cieszy mnie także bardzo dobra znajomość Josue z Andre Martinsem, którzy od wielu lat pozostają przyjaciółmi, co pomoże mu szybko zaaklimatyzować się w drużynie - powiedział dyrektor sportowy Legii Warszawa Radosław Kucharski, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

Dwa transfery Legii Warszawa

Mattias Johansson to zaś zawodnik, który może grać na pozycji prawego wahadłowego i będzie na niej rywalizował z Josipem Juranoviciem. 29-latek w poprzednim sezonie grał w Genclerbiligi Ankara, występując w 29 meczach i zdobywając trzy bramki. Zawodnik ma na koncie sześć występów w reprezentacji Szwecji. W ubiegłym roku Johansson zagrał w Lidze Narodów, a debiut w kadrze zaliczył w 2014 roku. Do Legii Szwed trafił na zasadzie wolnego transferu.

- Profil zawodnika wahadłowego, jakim jest Mattias Johansson, idealnie wpisze się w formację, którą praktykujemy i uzupełni pozycję, na którą potrzebowaliśmy wzmocnienia przed startem eliminacji do europejskich pucharów. To bardzo jakościowy piłkarz, z regularnymi występami w lidze holenderskiej, greckiej czy tureckiej, a także z występami w reprezentacji Szwecji. Od razu zwróciliśmy też uwagę na wyjątkowy charakter piłkarza, który jest niezwykle sumienny i pracowity - powiedział Kucharski.

Pesqueira i Johansson są czwartym i piątym letnim wzmocnieniem Legii Warszawa. Wcześniej do mistrzów Polski dołączyli obrońcy Maik Nawrocki, Joel Abu Hanna oraz napastnik Mahir Emreli.