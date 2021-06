Ekstraklasa będzie pokazywana na nowych platformach? "Piłka nożna bez przerwy"

Stworzony z agencją Octagon pakiet obejmuje prawa do najwyższych klas rozgrywkowych w Danii, Irlandii Północnej, Polsce, Słowacji, Szwajcarii, Islandii, Kazachstanie, Łotwie i Norwegii. Pakiet obejmuje 116 klubów i ponad 1500 meczów w roku. Potencjalny nabywca kupiłby prawa do pokazywania tych rozgrywek od 2021 do 2024 roku.

Nawet 20 milionów dolarów za pakiet

- Połączenie lig, które grają systemem wiosna-jesień i jesień-wiosna zapewnia całoroczną, nieprzerwaną piłkę nożną i większe możliwości obserwowania międzynarodowych graczy przez kibiców, również wtedy, kiedy zmieniają ligi. Wierzymy, że zarówno tradycyjni, jak i nowi gracze medialni będą przywiązywać większą wagę do tych praw niż w poprzednich sezonach, kiedy te ligi indywidualnie komercjalizowały swoje prawa zagraniczne – powiedział Chris Gerstle, dyrektor do spraw marketingu w EPFL.

EPFL spodziewa się zarobić na ewentualnej transakcji od pięciu do nawet 20 milionów dolarów. Organizacja w przyszłości chce dodać do oferty więcej lig i zachęca do "elastycznych planów dystrybucji treści". Większa liczba meczów ma być transmitowana na różnych platformach i w wielu nowych krajach.

Obecnie polską ekstraklasę można oglądać w 17 krajach za granicą. Wszystkie spotkania transmituje się w Rosji, Serbii, Chorwacji, Słowenii, Bośni i Hercegowinie, Północnej Macedonii, Czarnogórze, Kosowie, a także w Indonezji i Timorze Wschodnim. Po dwa spotkania w kolejce pokazywane się w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Ekstraklasę mogą obejrzeć też osoby przebywające w Anglii, Irlandii Północnej, Portugalii i Izraelu.

