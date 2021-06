Piekarski odpowiada na medialne doniesienia. "Siedzę w biurze, wciągam tiramisu, popijając kawkę"

Ta przyszłość wcale nie jest jasna, bo choć Czesław Michniewicz ma ważny kontrakt do końca przyszłego sezonu, to od kilkunastu dni w Legii nie dzieje się wcale tak dobrze, jak niektórym mogłoby się wydawać. W środę media opublikowały informację o spotkaniu Mariusza Piekarskiego z Dariuszem Mioduskim, które miało się odbyć w czwartek (17 czerwca). "Skoro pojawiają się plotki, że trener może ma już inną ciekawszą pracę, na spotkaniu ma pojawić się propozycja przedłużenia umowy z Michniewiczem o kolejny rok. Z jednej strony byłaby to jasna deklaracja trenera, z drugiej wotum zaufania ze strony prezesa" - napisał portal meczyki.pl.

Nieco inne zdanie na ten temat ma menedżer Czesława Michniewicza, który odpowiedział na doniesienia portalu pisząc na Twitterze, że nie planuje żadnego spotkania. "Z nikim się dzisiaj nie spotykam ,siedzę w biurze wciągam tiramisu popijając kawkę czytając newsy ze mam dzisiaj jakieś spotkanie" - napisał Mariusz Piekarski.

Czesław Michniewicz zostanie na dłużej w Legii Warszawa? Co dalej z przyszłością trenera?

Spekulacje dotyczące możliwego odejścia Czesława Michniewicz z Legii Warszawa zaczęły się od słów trenera, który na początku czerwca, po powrocie Legii do treningów, powiedział tak: - Sytuacja kadrowa jest bardzo słaba. Bo dziś to wygląda trochę tak, jakbyśmy nie mieli ani drużyny, ani sztabu. Potrzebujemy dużo świeżej krwi, szerokiej kadry. Jak mamy grać 15 meczów w lipcu i sierpniu, to nie pociągniemy w takim składzie - apelował trener Legii.

Prezes klubu Dariusz Mioduski odpowiedział na słowa szkoleniowca, dodając, że obaj znaleźli porozumienie. Nie wiadomo natomiast czy do spotkania z Piekarskim doszło. Legia Warszawa w środę rozpoczęła zgrupowanie w Austrii. To tam przez najbliższy tydzień będzie przygotowywać się do nowego sezonu. - Myślimy już tylko o meczu z Bodo/Glimt - powiedział Michniewicz po środowym treningu, cytowany m.in. przez Legia.Net. Norweski zespół to pierwsza przeszkoda Legii w drodze do fazy grupowej europejskich pucharów. Pierwsze spotkanie w pierwszej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów zespół Michniewicza rozegra na wyjeździe 6 lub 7 lipca, rewanż tydzień później przy Łazienkowskiej.