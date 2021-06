Anglicy rezygnują z Gattuso. Kibice się wściekli. "Dawno nie byli tak zgodni"

O tym, że Tottenham rozmawia z Gattuso, media – a dokładnie Fabrizio Romano – informowały w czwartek. Włoch szuka pracy po tym, jak niespodziewanie, po 23 dniach, stracił pracę we Fiorentinie. Klub z Londynu pilnie szuka zaś trenera. Wcześniej był bliski umowy z Paulo Fonsecą, ale sprawa upadła na ostatniej prostej.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak bardzo poświęcić się dla reprezentacji może Łukasz Fabiański? Odpowiada rzecznik reprezentacji Polski - Jakub Kwiatkowski

Władze Tottenhamu usiadły z Gattuso do stołu, ale kilkadziesiąt godzin później zerwały negocjacje. Głos sprzeciwu wyrazili bowiem kibice Spurs, którzy w mediach społecznościowych nagłośnili akcję – #NoToGattuso.

Levy: Straciliśmy z oczu nasze DNA

Skąd opór wśród fanów? Chodzi o wypowiedzi 43-letniego Włocha z przeszłości – umniejszające rolę kobiet w futbolu, rasistowskie i homofobiczne. "Klub zbyt mocno walczy o prawa LGBTQ i rolę kobiet w piłce, aby zatrudnić kogoś takiego. Niezależnie od tego, w co dzisiaj wierzy Gattuso, klub nie może zrobić kroku wstecz w tak istotnej sprawie. Kibice od dawna nie byli tak jednomyślni i zjednoczeni" – pisze Aaron Coe w serwisie "Hotspur HQ".

W liście do fanów kajał się prezes Daniel Levy. Napisał, że zarząd "stracił z oczu niektóre priorytety i to, co jest w naszym DNA". "Jesteśmy świadomi wartości, które reprezentuje nasz klub" – czytamy w liście.

To zaś oznacza, że Tottenham wciąż pozostaje bez szkoleniowca. Ostatnio w tej roli pracował Jose Mourinho, ale Portugalczyk od nowego sezonu poprowadzi AS Romę. Do pracy w Londynie, oprócz Fonseki, przymierzani byli Antonio Conte, który podjął sensacyjną decyzję i opuścił Inter, pracujący dziś w PSG Mauricio Pochettino, Julian Nagelsmann (od lipca Bayern) czy Erik ten Hag (Ajax). Jak informuje "The Athletic", szefowie londyńskiego klubu próbowali nakłonić do przeprowadzi Hansiego Flicka, ale były trener Bayernu po zakończeniu Euro 2020 przejmie obowiązki Joachima Loewa w reprezentacji Niemiec.

Tottenham bez trenera, Gattuso bez pracy

Gattuso z kolei wciąż pozostaje bez pracy. 43-letni Włoch, były trener Milanu i Napoli, opuścił Fiorentinę w szokujących okolicznościach, po 23 dniach pracy. Klub wydał tylko lakoniczny komunikat o tym, że obie strony zdecydowały się "nie wypełniać wcześniejszych postanowień".

W piątek mijają równo dwa miesiące od dnia, w którym Tottenham podziękował za pracę Mourinho. Jego drużyna nie zakwalifikowała się do Ligi Mistrzów bądź Ligi Europy. Klub z północnego Londynu wystąpi jedynie w Lidze Konferencji Europy.