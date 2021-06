Legia może zostać bez trenera. Ważne spotkanie ws. przyszłości Michniewicza

Ta przyszłość wcale nie jest jasna, bo choć Czesław Michniewicz ma ważny kontrakt do końca przyszłego sezonu, to od kilkunastu dni w Legii nie dzieje się wcale tak dobrze, jak niektórym mogłoby się wydawać. Mówi się nawet, że trener mógłby pożegnać się z pracą już teraz. A wszystko zaczęło się od słów Michniewicza, który na początku czerwca, po powrocie Legii do treningów, powiedział tak: - Sytuacja kadrowa jest bardzo słaba. Bo dziś to wygląda trochę tak, jakbyśmy nie mieli ani drużyny, ani sztabu. Potrzebujemy dużo świeżej krwi, szerokiej kadry. Jak mamy grać 15 meczów w lipcu i sierpniu, to nie pociągniemy w takim składzie - apelował trener Legii.

Dariusz Mioduski spotka się w czwartek z Mariuszem Piekarskim

Na dramatyczny apel Michniewicza dość niespodziewanie w mediach odpowiedział Dariusz Mioduski: - Rozumiem, że presja związana z oczekiwaniami sportowymi jest dużym obciążeniem, szczególnie dla kogoś, kto debiutuje w roli trenera Legii walczącej o puchary europejskie, ale ta presja dotyczy wszystkich w tym klubie. Budowanie sobie alibi na przyszłość w niczym nikomu nie pomoże. Dlatego jak przeczytałem wypowiedzi trenera, byłem bardzo zdziwiony i nie ma co ukrywać, poirytowany. Ale rozmawiałem z nim i wyjaśniliśmy sobie większość spraw.

Większość, ale chyba nie wszystkie, bo w ostatnich dniach można usłyszeć plotki, że Michniewicz może chcieć odejść już teraz. Te plotki potwierdza serwis meczyki.pl, który informuje, że w czwartek Mioduski ma spotkać się z Mariuszem Piekarskim, a więc menedżerem Michniewicza, by nieco przewietrzyć atmosferę wokół drużyny. "Skoro pojawiają się plotki, że trener może ma już inną ciekawszą pracę, na spotkaniu ma pojawić się propozycja przedłużenia umowy z Michniewiczem o kolejny rok. Z jednej strony byłaby to jasna deklaracja trenera, z drugiej wotum zaufania ze strony prezesa" - czytamy na meczyki.pl.

Legia w środę rozpoczęła zgrupowanie w Austrii. To tam przez najbliższy tydzień będzie przygotowywać się do nowego sezonu. - Myślimy już tylko o meczu z Bodo/Glimt - powiedział Michniewicz po środowym treningu, cytowany m.in. przez Legia.Net. Norweski zespół to pierwsza przeszkoda Legii w drodze do fazy grupowej europejskich pucharów. Pierwsze spotkanie w pierwszej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów zespół Michniewicza rozegra na wyjeździe 6 lub 7 lipca, rewanż tydzień później przy Łazienkowskiej.