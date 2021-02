Warta Poznań sprowadziła piłkarza Werderu Brema. Transfer w ostatniej chwili

Maik Nawrocki urodził się w Niemczech, ale od dziecka reprezentuje barwy młodzieżowych reprezentacji Polski. Ma na swoim koncie 27 meczów i osiem goli w młodzieżowych kadrach: U-15, U-16, U-17, U-18 oraz U-19. Od 5. roku życia jest zawodnikiem Werderu Brema. Do tej pory występował tylko w drużynach młodzieżowych, a w tym sezonie rozegrał siedem spotkań, zdobywając jedną bramkę.

Maik Nawrocki nowym zawodnikiem Warty Poznań. Obrońca został wypożyczony do końca sezonu.

Warta Poznań była zmuszona do wzmocnienia defensywy po tym jak przez uraz wypadł kapitan zespołu Bartosz Kieliba. - Zdecydowaliśmy się na wypożyczenie Maika ze względu na kontuzję Bartka Kieliby, który wypadł z gry na kilka tygodni. Wierzymy w to, że nasz kapitan będzie szybko dochodził do zdrowia. Pojawiła się szansa wypożyczenia Maika z Werderu Brema. To młodzieżowy reprezentant Polski, chłopak o dużym potencjale. Jest młodzieżowcem, co też daje trenerowi dodatkowe opcje. Mamy nadzieję, że Maik pomoże nam w tej rundzie. Cieszymy się, że zdecydował się na spróbowanie seniorskiej piłki na najwyższym poziomie w Polsce, w Warcie Poznań - mówi dyrektor sportowy Warty, Robert Graf cytowany przez oficjalną stronę klubową. - Pozyskaliśmy środkowego obrońcę o dobrych warunkach fizycznych, który pokazał się z dobrej strony w meczach młodzieżowych reprezentacji naszego kraju. Jest już powoli przymierzany do pierwszego składu Werderu Brema. Na razie potrzebuje jednak ogrania, stąd decyzja i Werderu, i nasza, żeby sobie pomóc w takiej sytuacji.

- Cieszę się, że tu jestem. Wiem, że Warta Poznań jako beniaminek walczy o pozostanie w Ekstraklasie. Zrobię wszystko, żeby dostać swoją szansę i pomóc drużynie w osiągnięciu tego celu – podkreśla nowy obrońca Warty. Nawrocki to szóste zimowe wzmocnienie Warty. Wcześniej do beniaminka ekstraklasy dołączyli: Makana Baku, Bartłomiej Burman, Mateusz Sopoćko, Adam Zrelak i Maciej Żurawski.

Warta Poznań po 18. kolejkach PKO Ekstraklasy zajmuje 9. miejsce w tabeli z 23 punktami na koncie. Zespół prowadzony przez Piotra Tworka jak na razie jest w bardzo dobrej formie. Po zimowej przerwie nie przegrali jeszcze żadnego meczu ligowego. W następnej kolejce czeka ich derbowy mecz z Lechem.

