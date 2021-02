Oficjalnie: Luis Rocha odchodzi z Legii Warszawa. Wzmocni ligowego rywala

Luis Rocha trafił do Legii Warszawa w styczniu 2019 roku z greckiego Panetolikosu za 150 tysięcy euro. Defensor zagrał 37 meczów w barwach drużyny z Warszawy i dwukrotnie asystował przy golach. Do tego zdobył tytuł mistrza Polski w sezonie 2019/2020. Jego kontrakt z Legią Warszawa wygasał z końcem trwającego sezonu.

Luis Rocha zawodnikiem Cracovii. Podpisał kontrakt do końca tego sezonu

Luis Rocha nie znalazł się w kadrze Legii na zimowe zgrupowanie w Dubaju i rozpoczął przygotowania do drugiej części sezonu z trzecioligowymi rezerwami. Kierownictwo klubu z Warszawy nie robiło problemu zawodnikowi ze zmianą otoczenia. Rocha zdecydował się na przyjęcie oferty Cracovii, do której trafił bez kwoty odstępnego. 27-letni Portugalczyk podpisał kontrakt do końca sezonu 2020/2021.

Po 18. kolejkach PKO Ekstraklasy Cracovia zajmuje 14. miejsce w tabeli z 18 punktami. Zespół prowadzony przez Michała Probierza ma tylko trzy punkty przewagi nad ostatnią w tabeli ligowej Stalą Mielec. Luis Rocha jest drugim transferem Cracovii w zimowym oknie. Wcześniej 2,5-letni kontrakt z "Pasami" podpisał Jakub Kosecki. Skrzydłowy wrócił do Polski po rozwiązaniu kontraktu z Adaną Demirspor.