Oficjalnie: Wielki talent z ekstraklasy przechodzi do Serie A. Mihajlović fanem Polaka

Kolejny polski zawodnik trafił do włoskiej Serie A! W poniedziałek kontrakt z Bologną podpisał 16-letni piłkarz Lechii Gdańsk, Kacper Urbański. Młodzieżowy reprezentant Polski został do Włoch wypożyczony do końca sezonu z obowiązkiem późniejszego wykupu.

Fot. Bartosz Bańka / Agencja Gazeta