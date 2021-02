Di Marzio wskazał nowy klub dla piłkarza Lechii Gdańsk! "Kolejny Polak w Serie A"

- Negocjacje w trakcie między Spezią a Lechią Gdańsk odnośnie Karoli Fili. Prawdopodobnie będzie on kolejnym Polakiem w Serie A - napisał włoski dziennikarz na Twitterze.

Fila powiększy kolonię polskich piłkarzy w Serie A? Chce go beniaminek

Karol Fila jest prawym obrońcą Lechii Gdańsk. W tym sezonie 21-latek wystąpił w 14 meczach ekstraklasy, notując w nich dwie asysty. W ostatnich miesiącach nie brakowało chętnych klubów, które chciałyby go pozyskać. Polak był bliski przejścia do AEK Ateny, ale ostatecznie grecki klub podpisał umowę z Olegiem Danczenko. Natomiast w 2020 roku polski zawodnik zwrócił uwagę Celtiku Glasgow, Parmy i Fiorentiny.

Obecna umowa Fili z Lechią obowiązuje do końca 2022 roku. "Transfermarkt" wycenia obrońcę na 1,5 mln euro. Fila jest wychowankiem ekipy z Trójmiasta. W sumie ma na koncie już 89 meczów w zespole Lechii. Trzy razy trafił w nich do siatki oraz zapisał na swoje konto dziewięć asyst. Prawy obrońca zagrał również 13 razy w reprezentacji młodzieżowej do lat 21.

Spezia, do której miałby przejść Polak, jest beniaminkiem Serie A i obecnie zajmuje 16. miejsce w Serie A po 20 kolejkach, mając trzy punkty przewagi nad znajdującym się w strefie spadkowej zespołem Cagliari.