Koronawirus w natarciu. Trzy mecze 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy przełożone

Przełożone zostały mecze Górnik Zabrze – Piast Gliwice, Wisła Płock – Pogoń Szczecin i Podbeskidzie Bielsko–Biała – KGHM Zagłębie Lubin. Jednocześnie na prośbę Canal+, mecz Raków Częstochowa – Wisła Kraków, zamiast w najbliższy piątek, zostanie rozegrany w niedzielę 8 listopada 2020 roku o 17:30.

Trzy mecze ekstraklasy przełożone ze względu na koronawirusa

- Wstępnie mecz Podbeskidzia z Zagłębiem został wyznaczony na 16 listopada o 20:30, terminy pozostałych zaległych spotkań ustalimy w tym tygodniu. Na szczęście będziemy mieli zaraz dwutygodniową przerwę na mecze reprezentacji, dzięki czemu zawodnicy będą mieli czas na powrót do zdrowia i do treningów, zgodnie z zaleceniami Zespołu Medycznego PZPN. Pozostałe spotkania wstępnie planujemy rozegrać jeszcze przed 10 kolejką, dzięki czemu mamy szansę uniknąć większych problemów terminarzowych. Zapewne wymusi to pewną korektę kolejności spotkań w 10. kolejce, która będzie rozegrana po przerwie reprezentacyjnej. Na szczęście, rozegraliśmy już wcześniej wszystkie zaległe mecze z wyjątkiem dwóch, mamy więc jeszcze spore pole manewru. O szczegółach poinformujemy w najbliższych dniach – powiedział Marcin Stefański, Dyrektor Operacyjny Ekstraklasy S.A.

Ekstraklasa, mimo zaostrzonej sytuacji epidemicznej, kontynuuje mecze zgodnie z przyjętym terminarzem. Wszyscy uczestnicy rozgrywek (ok. 400 osób w skali kraju) podlegają ścisłym procedurom sanitarno-medycznym, obejmującym m.in. codzienne obserwacje stanu zdrowia i regularne testy. Mają one na celu zapobieganie i wczesne wykrywanie ewentualnych zakażeń. W takich przypadkach natychmiast wdrażane są procedury izolacji. Stosowane rozwiązania przekładają się na bezpieczeństwo uczestników rozgrywek – dotychczas tylko pojedyncze mecze zostały przełożone. Obecnie wszystkie mecze odbywają się bez udziału publiczności.

Zaktualizowany terminarz 9. Kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy:

Sobota 2020-11-07: Stal Mielec - Warta Poznań - 15:00 CANAL+ SPORT

Sobota 2020-11-07: Cracovia - Jagiellonia Białystok - 17:30 CANAL+ SPORT

Sobota 2020-11-07 Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław - 20:00 CANAL+ SPORT/CANAL+4K

Niedziela 2020-11-08: Legia Warszawa - Lech Poznań - 15:00 CANAL+/CANAL+4K/TVP1

Niedziela 2020-11-08: Raków Częstochowa - Wisła Kraków - 17:30 CANAL+

Poniedziałek 2020-11-16: Podbeskidzie Bielsko-Biała - KGHM Zagłębie Lubin - 20:30 CANAL+ SPORT

Górnik Zabrze - Piast Gliwice - termin i transmisja zostaną ogłoszone w najbliższych dniach

Wisła Płock - Pogoń Szczecin - termin i transmisja zostaną ogłoszone w najbliższych dniach