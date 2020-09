Podbeskidzie - Raków i Wisła Kraków - Wisła Płock. Gdzie i o której obejrzeć mecze? [TRANSMISJA TV]

Podbeskidzie Bielsko-Biała nie weszło najlepiej w nowy sezon PKO Ekstraklasy. Po pierwszych trzech meczach beniaminek uplasował się na 10. miejscu w tabeli z bilansem dwóch remisów oraz jednej porażki. Piątkowy przeciwnik natomiast, z dwoma zwycięstwami oraz jedną przegraną zajmuje obecnie 3. miejsce i podchodzi do meczu jako faworyt. W drugim spotkaniu natomiast zmierzą się dwie drużyny, które prezentują taki sam bilans jak Podbeskidzie. Od godz. 20:00 zarówno Wisła Kraków jak i Wisła Płock powalczą o pierwsze trzy punkty.

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Raków Częstochowa. Czy beniaminek przełamie niemoc w Ekstraklasie?

Podbeskidzie Bielsko-Biała awansowało bezpośrednio do Ekstraklasy z drugiego miejsca w poprzednim sezonie Fortuna 1. Ligi . Mimo to beniaminek nie może zaliczyć początku obecnego sezonu do udanych. W pierwszym meczu tegorocznych rozgrywek zawodnicy Krzysztofa Brege przegrali z aktualnym liderem, Górnikiem Zabrze 2:4. W kolejnych meczach natomiast do wygranej nie starczyło obejmowane prowadzenie. Ostatnie dwie kolejki to dwa remisy 2:2 kolejno z Cracovią oraz Jagiellonią Białystok.

Raków Częstochowa mimo początkowych problemów po przegranej 1:2 z Legią Warszawa, podniósł się i zwyciężył dwa kolejne spotkania z Lechią Gdańsk (3:1) oraz Zagłębiem Lubin (2:1). O zdanie na temat rywala i ewentualną pomoc trenerowi Podbeskidzia klubowe media zapytały byłego zawodnika Rakowa, który w zeszłym roku dołączył do składu Krzysztofa Brede.

- Wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby. Raków jest doskonale znany trenerom w Ekstraklasie. Absolutnie nie mówię, że jest przewidywalny, bo tak nie jest, a my na pewno się dobrze przygotujemy do tego meczu. To będzie na pewno ciężki mecz - powiedział serwisowi rakow.com.pl Rafał Figiel.

Wisła Kraków - Wisła Płock. Optymistyczne podejście Artura Skowronka "Jest postęp i to jest widoczne"

Wisła Kraków i Wisła Płock do bezpośredniego starcia podchodzą jedynie ze zróżnicowanym bilansem bramkowym. Drużyna przyjezdnych w tabeli znajduje się dwa miejsca nad gospodarzami ze względu na mniejszą ilość straconych bramek. Obecnie Wisła Kraków z czterema strzelonymi oraz sześcioma straconymi golami zajmuje 12. miejsce, natomiast Wisła Płock z trzema strzelonymi i czterema bramkami straconymi na 10. miejscu.

Na przedmeczowej konferencji trener Artur Skowronek przyznał natomiast, że sztab szkoleniowy Wisły Kraków przeanalizował poprzednie mecze w Ekstraklasie i przygotował się do 4. kolejki. - Popełnialiśmy błędy techniczne, taktyczne, a także indywidualne. Pracowaliśmy jednak cały czas, by było ich jak najmniej i w trakcie treningów stale to korygowaliśmy. Robimy wszystko, by jak najszybciej odnaleźć stabilizację. Jest postęp i to jest widoczne - przyznał szkoleniowiec.

Podobnie o przygotowaniu swoich piłkarzy powiedział mediom Radosław Sobolewski. Trener Wisły Płock przyznał, że treningi po ostatniej przegranej z Legią Warszawa (0:1) odbyły się w standardowym trybie i jest zadowolony z przygotowania swoich zawodników. Przyznając jednocześnie, że mimo ostatnich wyników Wisła Kraków wciąż może zagrozić.

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Raków Częstochowa oraz Wisła Kraków - Wisła Płock. Gdzie i o której obejrzeć mecze 4. kolejki PKO Ekstraklasy? Transmisja TV, stream online

Pierwszy mecz otwierający 4. kolejkę PKO Ekstraklasy rozpocznie się o godz. 18:00. Spotkanie będzie dostępne na antenach Canal+Sport oraz nSport+. Przedmeczowe studio wystartuje o godz. 17:30. Transmisję spotkania Wisły Kraków z Wisłą Płock natomiast będzie można obejrzeć wyłącznie na antenie Canal+Sport od godz. 20:25.