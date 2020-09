Cracovia znalazła następcę Michała Helika. Obrońca podpisał trzyletni kontrakt

Zobacz wideo Znani polscy piłkarze wracają do Ekstraklasy

W środę Michał Helik odszedł z Cracovii i został przedstawiony jako nowy zawodnik Barnsley FC. Klub, który w ubiegłym sezonie zajął 21. miejsce w Championship, zapłacił za polskiego zawodnika 800 tys. euro. Zespół Janusza Filipiaka szybko znalazła jego następcę. Na oficjalnej stronie internetowej Cracovii ogłoszono, że nowym nabytkiem klubu został Matej Rodin.

REKLAMA

Cracovia kupiła nowego obrońcę. Ma zastąpić sprzedanego Michała Helika

Chorwat podpisał trzyletnią umowę. 24-letni obrońca karierę zaczynał w bośniackiej drużynie NK Gosk Gabela. Później przeniósł się do chorwackiej Lokomotivy Zagrzeb. Bronił również barw HNK Šibenik, klubu występującego na drugim poziomie rozgrywkowym. Następnie został wypożyczony do słoweńskiego NK Aluminij Kidricev.

Potem znowu powrócił do rodzimego kraju i występował w NK Gosk. W 2018 roku przeniósł się do Bośni i grał kolejno, w Zrinjskim Mostarze i Željeznicarze Sarajewo. W poprzednim sezonie był w Perugii (nie zagrał ani jednej minuty), a potem w zimie trafił do chorwackiego NK Varaždin, gdzie miał pewne miejsce w pierwszym składzie. Zagrał w 13 meczach sezonu 2019/20 i dwa w bieżącym. Rodin może występować nie tylko na środku defensywy, ale również jako defensywny pomocnik.

Przeczytaj także: