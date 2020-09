Wiele wskazuje na to, że 26-minutowy występ w przegranym 1:2 meczu ligowym z Jagiellonią był pożegnalnym występem Michała Karbownika w Legii Warszawa. Obrońca, którym od kilku miesięcy interesuje się wiele europejskich klubów, prawdopodobnie trafi do Napoli. I pobije rekord transferowy Ekstraklasy.

Michał Karbownik blisko nowego klubu. Będzie transferowy rekord!

W czwartkowym wydaniu "Super Expressu" czytamy, że Karbownik ma przenieść się do Napoli. "Do 'SE' dotarły informacje, że młody legionista może kosztować nawet 8,5 mln euro (37 mln zł). "Karbo" przygotowuje się do meczów w Lidze Narodów z Holandią i Bośnią i Hercegowiną, ale w kuluarach cały czas huczy o jego rychłym transferze do Napoli. Włosi interesują się młodym legionistą od wielu miesięcy i po zgrupowaniu kadry sprawa powinna zostać sfinalizowana" - pisze "SE".

Dziennik zdradza także, ile będzie kosztował 19-letni obrońca. Jeśli doniesienia się potwierdzą, Legia otrzyma za piłkarza aż 8,5 mln euro (około 37 mln zł), co będzie oznaczało pobicie transferowego rekordu Ekstraklasy, który obecnie także należy do Legii (sprzedaż Radosława Majeckiego do AS Monaco za 7 mln euro).

Karbownik swoją przygodę z pierwszym zespołem Legii Warszawa rozpoczął w sierpniu 2019 roku meczem z ŁKS-em Łodź (Legia wygrała 3:2, a Karbownik skończył spotkanie z asystą). Łącznie w pierwszej drużynie mistrzów Polski rozegrał 38 meczów.

Na początku września prawdopodobnie zadebiutuje w reprezentacji Polski - zawodnik dostał od Jerzego Brzęczka powołanie na mecze Ligi Narodów z Holandią (4 września) oraz Bośnią i Hercegowiną (7 września).

