Rekord Ekstraklasy jednak zostanie pobity? Duże pieniądze za piłkarza Legii

RAI, publiczne telewizyjno-radiowe medium we Włoszech, twierdziło niedawno, że klub z Neapolu zapłaci Legii za Karbownika około 7 milionów euro, co byłoby wyrównaniem rekordowej kwoty, za jaką Radosław Majecki odszedł w tym roku z warszawskiego klubu do AS Monaco. Według Koźmińskiego Legia zarobi jednak na Karbowniku więcej niż na Majeckim.

Z informacji dziennikarza "Super Expressu" wynika, że transfer legionisty będzie kosztował Włochów 8,5 miliona euro plus bonusy. Koźmiński dodaje jednocześnie, że oficjalne rozmowy pomiędzy obiema stronami jeszcze się nie zaczęły, ale dyrektor sportowy Legii Radosław Kucharski oraz agent piłkarza Mariusz Piekarski w najbliższych dniach prawdopodobnie udadzą się do Neapolu, by sfinalizować transakcję.

O transferze Karbownika w kontekście Napoli pod koniec czerwca informowała już "Gazzetta dello Sport". Włoski dziennik pisał, że 19-latek obserwowany był od początku roku i zrobił dobre wrażenie na dyrektorze sportowym Cristiano Giuntolim.

Debiut w reprezentacji Polski

Karbownik swoją przygodę z pierwszym zespołem Legii Warszawa rozpoczął w sierpniu 2019 roku meczem z ŁKS-em Łodź (Legia wygrała 3:2, a Karbownik skończył spotkanie z asystą). Łącznie w pierwszej drużynie mistrzów Polski rozegrał 38 meczów.

Na początku września prawdopodobnie zadebiutuje w reprezentacji Polski - zawodnik dostał od Jerzego Brzęczka powołanie na mecze Ligi Narodów z Holandią (4 września) oraz Bośnią i Hercegowiną (7 września).