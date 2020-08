Włoski dziennikarz: Karbownik odchodzi z Legii Warszawa. Podał kwotę! Nie będzie rekordu

- Nie będę komentował doniesień medialnych czy to z Włoch, czy to z Polski. Nie jestem rzecznikiem prasowym, by uwiarygadniać takie rzeczy - mówił dwa tygodnie temu menedżer Mariusz Piekarski, kiedy o transferze Michała Karbownika do Napoli napisał serwis weszło.com.

Karbownik ma podpisać z Napoli pięcioletni kontrakt

Wcześniej też pisali Włosi. Pod koniec czerwca "La Gazzetta dello Sport" informowała, że 19-latek obserwowany jest od początku roku i robi dobre wrażenie na dyrektorze sportowym Cristiano Giuntolim, który widzi w Karbowniku inwestycję, wartą w tej chwili nieco poniżej 10 mln euro.

W piątek napolimagazine.com przekazało jednak, że Napoli za transfer Karbownika ma zapłacić Legii 7 mln euro plus przyszłe bonusy. Serwis powołał się na słowa Ciro Venerato, dziennikarza RAI Sport, który rozmawiał z Radiem Kiss Kiss Napoli. Venerato przekazał, że Karbownik do Napoli dołączy po 20 września i podpisze pięcioletni kontrakt, na mocy którego rocznie będzie zarabiał ok. 500 tys. euro (plus premie).

Jeśli Karbownik faktycznie odejdzie za 7 mln euro, nie pobije rekordu transferowego ekstraklasy, bo za tyle samo Legia zimą sprzedała do AS Monaco bramkarza Radosława Majeckiego.

