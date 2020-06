Probierz: W ekstraklasie dzieją się różne cuda. Nie wiemy, jak to będzie dalej wyglądało

Cracovia Kraków przegrała w ostatnich pięciu spotkaniach PKO Ekstraklasy. Seria porażek zapoczątkowała pytania o przyszłość trenera Michała Probierza. Jednak po ostatnim meczu z Jagiellonią Białystok, nie ma mowy o zwolnieniu.

REKLAMA

- Przegraliśmy te mecze, ale należy też pamiętać, że mieliśmy 2,5 miesiąca przerwy. Dlatego nikt nie ma w głowie tego, że wcześniej przegraliśmy tyle spotkań. Teraz ciężko trenujemy, by zdobyć punkty - przyznaje Michał Probierz - Mamy pomysł na pewne rozwiązania w tym meczu i zamierzamy je wdrożyć - dodał szkoleniowiec w kontekście następnego meczu Cracovii.

Cracovia z problemami, jednak wciąż widzi pozytywy w ostatnich tygodniach

W następny meczu Cracovia Kraków zmierzy się z Pogonią Szczecin, która w ostatnim czasie zmaga się z problemami kadrowymi. W ciągu tygodnia ze składu wypadło dwóch piłkarzy, którzy zerwali więzadła krzyżowe i czeka ich kilkumiesięczna rehabilitacja.

- W naszej Ekstraklasie dzieją się różne cuda. Generalnie po pandemii każdy ma ten sam problem, czyli nie wiemy, jak to będzie dalej wyglądało. Przygotowujemy się solidnie do tego meczu i wierzymy, że jesteśmy w stanie się odbić i wrócić do zwycięskiej passy - przyznał trener.

Wątpliwości kibiców budzi zła dyspozycja zespołu przed przerwaniem rozgrywek. Na przełomie lutego i marca Cracovia przegrała cztery mecze z rzędu. Trener Probierz pozytyw widzi w zwycięstwie w Pucharze Polski, które zapewniło drużynie grę w półfinale.

- Każdy kryzys jest problemem trenera, mieliśmy dwa tygodnie, które nami wstrząsnęły, ale to nie zniweczy pracy, którą wykonaliśmy. Spokojnie pracujemy i nic nie zmąci mi to głowy. Nie po to tyle czasu coś budowaliśmy, że w takim krótkim czasie to zepsuć - podkreśla szkoleniowiec.

Wspomniany mecz Cracovii Kraków z Pogonią Szczecin rozpocznie się 6 czerwca o godz. 20:00. Obie drużyny czekają na przełamanie passy bez wygranej. W ostatnich sześciu meczach Pogoń Szczecin trzykrotnie zremisowała oraz tyle samo razy poniosła porażkę.