Wielkie problemy Legii przed hitowym starciem w ekstraklasie!

Na konferencji prasowej przed niedzielnym meczem z Wisłą Kraków trener Legii Aleksandar Vuković mówił dużo o kontuzjach, jakie w ostatnim czasie dotknęły klub. - Mamy trochę problemów. Dobrze byłoby brać to pod uwagę przy mówieniu o pewnych "autostradach". Na Ursynowie powstaje bardzo fajna i to jedyna, którą osobiście widzę - stwierdził Serb, nawiązując do opinii na temat niemalże pewnego mistrzostwa Polski dla warszawian. - Nas czeka daleka droga do końca sezonu. Różne rzeczy mogą się dziać i musimy być na nie przygotowani - oceniał.

Piłkarze Legii z urazami przed meczem z Wisłą Kraków

Do dotychczas kontuzjowanych Cierzniaka, Rosołka i Novikovasa dołączyli kolejni pechowcy. W meczu z Wisłą przez pauzę za czerwoną kartkę nie wystąpi Jose Kante, ale jak mówi Vuković, nawet gdyby napastnik był dopuszczony do tego spotkania, nie mógłby w nim zagrać. - Nabawił się urazu i pod znakiem zapytania stoi nawet kolejny mecz - zdradził szkoleniowiec.

Miał zagrać od pierwszej minuty, będzie pauzował przez co najmniej miesiąc

W sobotę dostępny do gry nie będzie także William Remy. - Był szykowany do gry od pierwszej minuty, mogę to powiedzieć otwarcie. Na wczorajszym treningu nabawił się kontuzji, przez którą nie będzie go dłużej niż miesiąc - wskazywał Vuković. Dodał, że przez kilka dni trenować nie będzie także Bartosz Slisz. - Mamy jednak nadzieję, że będzie gotowy na mecz z Górnikiem Zabrze - ocenił.

Do treningów po długiej przerwie wrócił natomiast Vamara Sanogo, na którego sztab przez pierwsze dni większych obciążeń chce jednak uważać i nie planuje ryzykować jego zdrowiem. Legia Warszawa jest liderem ekstraklasy z dorobkiem 54 punktów, a Wisła zajmuje trzynastą pozycję, mając 31 punktów. Początek meczu Legii z Wisłą w niedzielę o godzinie 17:30. Relacja na żywo na Sport.pl.

