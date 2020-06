Drągowski zabrał głos ws. transferu. "Chcę grać w pucharach i zdobywać trofea"

Kontrakt Gianluigiego Donnarummy kończy się w czerwcu 2021 roku, jeżeli bramkarz nie przedłuży umowy, najbliższe letnie okienko transferowe jest szansą dla AC Milan do zarobienia na młodym Włochu. Bartłomiej Dąbrowski wyjawił, że czuje się dobrze w miejscu, w którym obecnie się znajduje.

- Nie słucham tych plotek. Gram w Fiorentinie i staram się osiągnąć z zespołem jak najwięcej. Czy jestem polskim Donnarummą? Porównania w piłce nożnej są popularne, ale Donnarumma to Donnarumma, a ja jestem Drągowski - przyznał w "La Gazzetta dello Sport" Bartłomiej Drągowski.

Bartłomiej Drągowski chce sięgnąć z Fiorentiną po europejskie puchary

- W poprzednim roku zdecydowałem się przedłużyć kontrakt, ponieważ bardzo wierzę w ten zespół i pomysły prezydenta Commisso, który zainwestował w klub duże pieniądze. Florencja to wspaniałe miasto. Chciałbym grać w europejskich pucharach i zdobywać trofea, być może uda się to w barwach Fiorentiny - zdradza 22-letni bramkarz.

Bartłomiej Drągowski trafił do Fiorentiny w 2016 roku, jednak rundę wiosenną poprzedniego sezonu spędził na wypożyczeniu w Empoli. Po powrocie do Florencji trener Giuseppe Iachini postawił na polskiego bramkarza we wszystkich meczach Serie A. Łącznie Bartłomiej Drągowski wystąpił w 27 spotkaniach, w których stracił 36 goli, siedmiokrotnie zachowując czyste konto.

W rozmowie z włoskimi dziennikarzami 22-latek zdradził nazwiska bramkarzy, którzy mu najbardziej imponują. - Najlepszym bramkarzem na świecie jest Alisson [Becker - przyp. red]. We Włoszech lubię też Cragno, Mereta i Audero, wśród młodych Polaków stawiam na Grabarę, Majeckiego oraz Bułkę - dodał Drągowski.

Obecny kontrakt Bartłomieja Drągowskiego z Fiorentiną obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Przed transferem, 22-latek grał w Jagiellonii Białystok.