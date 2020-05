Ekstraklasa wznawia ligę i sprzedaje prawa do międzynarodowych transmisji meczów

Poszerzono też współpracę o transmisje kolejnych meczów na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii. W toku są dalsze negocjacje z partnerami z Europy.

Chcemy wykorzystać zainteresowanie naszą ligą, która ruszy jako jedna z pierwszych w Europie po epidemii, do promocji naszych rozgrywek i własnego serwisu OTT – Ekstraklasa.TV. Z założenia sprzedajemy po 2 mecze w każdej kolejce w ramach niewyłącznych licencji. Prowadzimy rozmowy bezpośrednio z nadawcami, ale też z agencjami zajmującymi się sprzedażą praw mediowych na różnych rynkach oraz pośrednikami oferującymi wsparcie na wybranych terytoriach, rozmawiamy także z zewnętrznymi platformami OTT. Na tym etapie, wg już podpisanych umów, mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy będą pokazywane w tym sezonie w co najmniej 16 krajach. Spodziewamy się, że kolejne umowy zostaną podpisane jeszcze w maju lub na początku czerwca – komentuje Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasy SA.

Na bazie już podpisanych umów po 2 mecze z każdej kolejki w bieżącym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy będą pokazywane w Wielkiej Brytanii i Irlandii na antenie bezpłatnej stacji Free Sports, będącej własnością spółki Premier Media Sarl. Jest ona operatorem kanałów Premier Sports (płatny) oraz Free Sports (bezpłatny) oraz jest właścicielem sieci pubów w UK, Irlandii i Kanadzie. Polskie mecze będą dostępne z angielskim komentarzem. Nadawca ten transmituje także rozgrywki La Liga, Liga NOS, MLS, Serie A oraz J1 League.

- To doskonała wiadomość dla wszystkich fanów futbolu w Zjednoczonym Królestwie, którzy będą mogli śledzić na swoich telewizorach rozgrywki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Z każdej kolejki pokażemy na żywo po dwa mecze całkowicie bezpłatnie poprzez platformę telewizyjną i naszą aplikację FreeSports - komentuje Richard Sweeney, dyrektor operacyjny w FreeSports.

Po dwa mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy stadionów w tym i kolejnym sezonie będą transmitowane również w Izraelu na kanałach telewizyjnych Sport 1, Sport 1 HD, Sport 2, które nadają m.in. transmisje rozgrywek francuskiej Ligue 1 i belgijskiej Pro League. O prawo do pokazywania do 10 kolejnych meczów Ekstraklasa poszerzyła umowę licencyjną ze Sportdigital, obowiązującą w sezonach 2019/20 oraz 2020/21. W rezultacie telewizja ta pokaże w bieżącym sezonie nawet 40 meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Będzie też mieć prawo do pokazania wybranych meczów na kanałach Eurosport z około 3-5 dniowym opóźnieniem. Z kolei prawo do pokazywania 50 meczów w sezonie 2019/20 z możliwością transmisji nawet wszystkich 88 meczów polskiej ligi nabyła agencja Spring Media, która zapewni transmisje polskiej ligi na bazie jednej sublicencji w Danii, Szwecji i Norwegii. Skandynawowie przygotowują w związku z tym szeroką kampanię promocyjną, prezentującą topowych zawodników grających w PKO Bank Polski Ekstraklasie oraz atmosferą stadionową i emocje kibiców podczas meczów. Prawa do pokazywania wszystkich meczów Ekstraklasy na bazie wyłącznych licencji zostały też sprzedane na początku sezonu do 7 krajów bałkańskich.

- Cieszymy się, że włączamy Ekstraklasę do naszego portfolio praw premium. Jestem przekonany, że rozgrywki te będą z chęcią oglądane przez izraelskich fanów sportu - powiedział Adar Zahavi, CEO Charlton Limited.

