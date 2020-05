PZPN chce powrotu kibiców na stadiony. Polska może być pierwsza na świecie

Maksymalne zapełnienie każdego udostępnionego sektora dla publiczności do poziomu 20% jego pojemności oraz zachowanie maksymalnych możliwych odległości pomiędzy kibicami na wszystkich udostępnionych sektorach

- czytamy we fragmencie dokumentu udostępnionym przez "Super Express"

REKLAMA

Zobacz wideo Mamrot: Nie mówię, że nie śpię przez to po nocach, ale jednej rzeczy z Jagiellonii bardzo żałuję

Ekstraklasa z kibicami na stadionach? PZPN złożył prośbę do rządu

Maksymalnie do 20 procent kibiców miałoby wstęp na stadion podczas meczów Ekstraklasy. W dokumencie zastrzeżono konkretną liczbę osób, która wstępnie miała by wynosić 999 osób. Obecni na meczu będą mieli nakaz przestrzegania wszelkich środków ostrożności - noszenia masek, zakupu biletów online, zachowania dystansu. Po stronie organizatorów stoi rozłożenie bezpiecznych miejsc na obiektach, zapewnienie środków do dezynfekcji oraz zaplanowanie wejścia i wyjścia ze stadionu.

Stanowisko premiera Mateusza Morawieckiego w kontekście prośby złożonej przez prezesa PZPN, Zbigniewa Bońka nie jest znane. Nie wiadomo także, od której kolejki kibice mogliby dołączyć i wspierać swoich ulubieńców z trybun oraz jak działałaby forma sprzedaży biletów. Wszyscy czekają na decyzję rządu i premiera. Gdyby plan został zrealizowany, Polska byłaby pierwszym krajem na świecie, na którym kibice mogliby wrócić na stadiony.

PKO Ekstraklasa wraca 29 maja, a do rozegrania pozostało jedenaście kolejek. Poinformowano już o kalendarzu rozgrywek i zasadach obowiązujących na obiektach sportowych. Wszystkich piłkarzy oraz pracowników klubów zbadano pod kątem obecności koronawirusa.