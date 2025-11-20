Ich lepiej uniknąć w barażach. Tak wygląda czarny scenariusz dla Polski

Reprezentacja Polski pozna w czwartek rywala w półfinale baraży oraz potencjalnych rywali w finale. Zadecyduje o tym losowanie, które odbędzie się w Zurychu o godz. 13:00. Kibice z pewność liczą, że los okaże się dla nas łaskawy. Trzeba być jednak przygotowanym na czarny scenariusz.

Na kogo Polska trafi w barażach? Oto najgorszy scenariusz

Jeśli chodzi o mecz półfinałowy, Polska powinna być faworytem bez względu na to, z kim przyjdzie jej rywalizować. Jako zespół z koszyka numer 2 możemy trafić na jedną z czterech drużyn z koszyka numer 3. Są to: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo. Która z tych opcji byłaby dla nas najgorsza?

Kierując się rankingiem FIFA, najtrudniejszym wyzwaniem byłaby konfrontacja z Irlandią. Zespół z wysp zajmuje w 58. miejsce, Albania jest 63., Bośnia i Hercegowina - 72., a Kosowo - 81. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę ranking Elo, który w większym stopniu oddaje aktualną formę drużyn, to sytuacja będzie zgoła inna. Wówczas najgroźniejsze wydawać się będzie Kosowo (43. miejsce), a dopiero w dalszej kolejności Irlandia (47.), Albania (50.) i Bośnia (68.). Najtrudniejsza dla nas wcale nie musi być jednak ani konfrontacja z Irlandią, ani z Kosowem. W końcu w eliminacjach do Euro 2024 pokonała nas... Albania, która wygrała u siebie 2:0 (w Warszawie było 1:0 dla Polski) i zajęła pierwsze miejsce w grupie.

A jednak nie Włochy! To będzie najgroźniejszy rywal w finale baraży

Wydaje się jednak, że zdecydowanie większym problemem będzie to, na kogo trafimy w ewentualnym finale. Jeśli przyjmiemy założenie, że nie dojdzie do niespodzianek i zameldują się w nim tylko drużyny z pierwszego koszyka, to naszym rywalem będą Włosi, Duńczycy, Turcy lub Ukraińcy. Na pierwszy rzut oka najgroźniej z tego grona wyglądają Włochy. Mowa w końcu czterokrotnych mistrzach świata. Ale czy na pewno byłby to najgorszy los?

Tak wynikałoby z rankingu FIFA. Italia zajmuje w nim 12. miejsce (Dania jest 20., Turcja - 26., a Ukraina - 27.). Nie trzeba jednak przypominać, że Włosi ostatnio dwukrotnie przegrywali z Norwegią i to wysoko (0:3 i 1:4). A to odbiło się na ich miejscu w rankingu Elo. Obecnie są na 18. pozycji, a więc tuż za... Danią. Mało tego jeszcze wyżej, bo na 15. miejscu jest Turcja. Wobec tego to ona może uchodzić za najgorszą dla nas opcję. W ostatnim czasie Turcy mogą też pochwalić się sporymi sukcesami tj. ćwierćfinał Euro 2024, awans do dywizji A Ligi Narodów, czy remis z aktualnymi mistrzami Europy Hiszpanami 2:2. Z drugiej strony w ostatnim meczu towarzyskim między Polską a Turcją tuż przed Euro 2024 to Polacy odnieśli zwycięstwo 2:1.

Jedno jest pewne - w ewentualnym finale najlepiej byłoby trafić na Ukrainę, która w rankingu Elo jest 25. Jednakże bez względu na to, z kim Polacy się zmierzą, jeśli chcą awansować na mundial, muszą wygrać. Mecze barażowe odbędą się 26 i 31 marca.