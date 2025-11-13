FC Barcelona szybko reaguje ws. Lewandowskiego. Krótka piłka

Robert Lewandowski wypełnia ostatni rok obowiązującego kontraktu z Barceloną. Na razie nie wiadomo, czy umowa między obiema stronami zostanie przedłużona. - Nie chodzi tutaj o ruch ze strony Barcelony. Przede wszystkim sam muszę odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcę zrobić. Na ten moment nie znam jeszcze odpowiedzi. Nie spieszy mi się, mam w sobie spokój. Nawet, jakby klub teraz do mnie przyszedł i złożył jakąś propozycję, to nie dałbym odpowiedzi. Muszę wyczuć i podjąć najlepszą decyzję dla mnie - tłumaczył Lewandowski podczas wtorkowej konferencji prasowej.

W środę dziennik "The Guardian" podał, że Barcelona wyznaczyła Harry'ego Kane'a z Bayernu Monachium jako swój główny cel na pozycję środkowego napastnika. W kontrakcie Anglika z Bayernem ma znajdować się klauzula wykupu w wysokości 65 mln euro. Czy faktycznie do takiego ruchu może dojść? Sprawę od razu komentują katalońskie media.

Dziennik "Mundo Deportivo" skontaktował się z władzami Barcelony i uzyskał jasną odpowiedź - te wieści nie są prawdziwe. "Na dzień dzisiejszy nie ma ani numeru jeden, ani numeru dwa na hipotetycznej liście następców Lewandowskiego. Nie odbyły się żadne rozmowy z danym zawodnikiem czy agentem ws. znalezienia następcy dla polskiego napastnika" - czytamy w prasie.

"Gdyby taki plan się powiódł, to Barcelona pozyskałaby drapieżnika w miejscu, którego liczby i prestiż dorównywałyby Lewandowskiemu, ale który byłby od niego o pięć lat młodszy" - dodaje "Mundo Deportivo". Dziennikarze przekonują, że Barcelona byłaby "doskonałym zwieńczeniem kariery" dla Kane'a.

Kane trafił do Bayernu Monachium w sierpniu 2023 r. za 95 mln euro z Tottenhamu. W tym sezonie Anglik strzelił już 23 gole w 17 meczach, a od momentu transferu do Bayernu ma 108 bramek i 29 asyst po 113 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki klubowe. Kontrakt Kane'a z Bayernem wygasa w czerwcu 2027 r., ale niemiecka prasa przekonuje, że Kane chętnie przedłuży kontrakt.

Lewandowski miał pewne problemy zdrowotne od momentu rozpoczęcia tego sezonu, ale też jego rola uległa zmianie. Częściej w wyjściowym składzie pojawia się Ferran Torres, a Lewandowski wchodzi na boisko z ławki rezerwowych.

- Myślę, że jestem w stanie sobie to wyobrazić, że częściej będę wchodzić na boisko z ławki. Fizycznie dobrze się czuję i nie oczekuję, że w każdym meczu będę grał po 90 minut. Po tylu latach nie czuję takiej presji i nie chcę sobie narzucać, że muszę grać w każdym meczu - tłumaczył Lewandowski w rozmowie z "Faktem".

W tym sezonie Lewandowski zagrał w dwunastu meczach, w których strzelił siedem goli. Polak poprawił swoje liczby w niedawnym meczu z Celtą Vigo, wygranym 4:2 przez Barcelonę, gdzie Lewandowski zaliczył hat-tricka. Więcej goli od Lewandowskiego w lidze hiszpańskiej ma tylko Kylian Mbappe z Realu Madryt (13).