Gdyby Legia Warszawa miała takiego napastnika w tym sezonie, to nie ma wątpliwości, że byłaby wyżej w tabeli. Węgier pochodzenia serbskiego - Nemanja Nikolić dla Legii Warszawa w latach 2015-2016 zagrał 86 spotkań, zdobył 55 bramek i miał 11 asyst. Nikolić w sezonie 2015/2016 był królem strzelców PKO BP Ekstraklasy i Pucharu Polski i wygrał z Legią oba te rozgrywki. W następnym sezonie Nikolić zdobywając pięć bramek w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, mocno przyczynił się do awansu do fazy grupowej tych rozgrywek. W grudniu 2016 napastnik odszedł do Chicago Fire. Tam już w pierwszym sezonie został królem strzelców sezonu zasadniczego MLS. Nikolić dokonał wielkiej rzeczy, bo po raz czwarty z rzędu został królem strzelców i to w trzech różnych ligach! - Królem jestem od 2013 roku. I jestem z tego bardzo dumny. Takie serie nie zdążają się zbyt często. Niewielu kibiców spodziewało się, że idąc do Chicago, będę strzelał tak, jak w Legii, ale przecież zapewniałem cię, że wiem, co robię. Pamiętam te narzekanie, krytykę; mówiono, że wybrałem słabą drużynę. A ja byłem pewny siebie. Wiedziałem, że stać mnie na kilkanaście trafień. I kto miał rację? - mówił wtedy Nikolić dla Sport.pl.

Nowa pracy Nemanji Nikolicia

13 czerwca 2023 roku Nikolić ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej. Ostatnim klubem, w którym występował był AEK Larnaka. Teraz Nikolić będzie miał nową pracę. Został bowiem dyrektorem sportowym węgierskiego klubu Videoton FC Fehervar.

"Oficjalnie: Nemanja Nikolić został nowym dyrektorem sportowym Videotonu FC Fehervar! 37-latek zakończył karierę dwa lata temu. W trakcie kariery występował w wyżej wspomnianym Videotonie FC Fehervar (2010–2015) oraz między innymi w Legii Warszawa, w barwach której rozegrał 86 spotkań, zdobywając 55 bramek i notując 11 asyst" - napisał w serwisie X Kamil Pawelczyk.

Nikolić w swojej karierze najwięcej meczów zagrał właśnie dla Videotonu FC Fehervar, bo aż 284. Jego bilans w tym klubie to 150 goli i 41 asyst. Dla Chicago Fire wystąpił 104 razy, strzelił 56 bramek i miał 5 asyst. Po grze w MLS, była szansa, że wróci do Legii Warszawa, ale ostatecznie do tego nie doszło.

Videoton FC Fehervar po 12. kolejkach ligi węgierskiej z 13 punktami zajmuje dopiero 12. miejsce w tabeli (na 16 drużyn).

Klub ten trzy razy był mistrzem Węgier (2011, 2015 i 2018), dwa razy wywalczył krajowy puchar (2006 i 2019) i trzy razy Puchar Ligi (2008, 2009 i 2012).