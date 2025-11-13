Za chwilę mecz Polska - Holandia, a tu takie wieści ws. Koemana

Reprezentacja Polski sprawiła sporą sensację we wrześniu, kiedy to w Rotterdamie zremisowała 1:1 z Holandią. W 28. minucie wynik spotkania otworzył Denzel Dumfries, ale w 80. minucie stan rywalizacji wyrównał Matty Cash. Już za kilkanaście godzin Biało-Czerwoni będą mieli okazję powtórzyć ten wyczyn, a nawet go poprawić. W piątek dojdzie bowiem do rewanżu, tym razem na Stadionie Narodowym w Warszawie. Obie drużyny powoli przygotowują się do zmagań. Nagle gruchnęły jednak dość zaskakujące wieści z obozu Holendrów.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Nawałka w Wieczystej Kraków? Kosecki: Są ambicje, ale nie wiem, co na to trener

Ronald Koeman mówi o swojej przyszłości. "Myślę o tym od czasu do czasu"

Chodzi o ich selekcjonera Ronalda Koemana. Holendrzy są blisko awansu i to bezpośredniego na mistrzostwach świata 2026. Nie ulega wątpliwości, że będą tam jednymi z faworytów. Najpewniej na imprezie w USA, Meksyku i Kanadzie poprowadzi ich obecny trener. Ale co dalej? Ziarno niepewności zasiał sam zainteresowany. Nie tak dawno Koeman wyjawił w rozmowie z agencją PZC, że rozważa rozstanie z kadrą narodową po mundialu. - Ten wywiad powinien był pozostać w kuluarach, ale tak się nie stało - tłumaczył 62-latek na konferencji prasowej, cytowany przez psvinside.nl.

- To możliwe [moje odejście, przyp. red.], ale nie zależy to tylko ode mnie. Myślę o tym od czasu do czasu. Nie myślę o tym bez przerwy, ale jak wszyscy, czasami rozważam kwestię niedalekiej przyszłości. (...) Możliwe, że przejdę na emeryturę i zajmę się czymś innym - dodawał. Jak informują dziennikarze, taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny.

Zobacz też: Tak Lewandowski uratował reprezentanta Polski. "Bałem się".

"Odejście jest nieuniknione"

Wyniki rzekomo nie satysfakcjonują władz holenderskiej federacji, mimo że drużyna dotarła do półfinału Euro, ćwierćfinału Ligi Narodów i jest niemal pewna awansu na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Dodatkowo kibice również mają być zniesmaczeni postawą zespołu i Koemana. "Odejście Koemana z federacji jest oczywiście nieuniknione, gdyż współpraca między obiema stronami nie układa się, póki co, najlepiej" - czytamy.

Teraz przed Holandią mecz z Polską. Jeśli ekipa Koemana wygra w tym starciu, to zapewni sobie triumf w grupie i bezpośrednią przepustkę na mistrzostwa świata. Spotkanie zaplanowano na 14 listopada na godzinę 20:45. Holandia podejdzie do tego meczu nieco osłabiona. Na boisku zabraknie Wouta Weghorsta, który opuścił już zgrupowanie. Powód? Problemy zdrowotne.