Urban udzielił wywiadu Hiszpanom. Oto co powiedział im o Lewandowskim

Robert Lewandowski zdecydował się wrócić do reprezentacji Polski. Po zwolnieniu Michała Probierza pojawił się na wrześniowym zgrupowaniu i odzyskał opaskę kapitańską. Nie było jednak pewne, czy zagra po 90 minut w meczach z Holandią (1:1) i Finlandią (3:1). Powód? Niedawny uraz. Ostatecznie napastnik spędził na murawie łącznie 132 minuty, w trakcie których zdobył bramkę. Z jego gry zadowolony był Jan Urban.

Jan Urban chwali Lewandowskiego. I nagle zdradził, jaki ma plan na Polaka. "Najlepsza wersja Lewandowskiego pojawi się w sytuacji, gdy ..."

Nieco więcej o postawie Lewandowskiego selekcjoner Biało-Czerwonych opowiedział w programie "Que t'hi jugues!". Chwalił go m.in. za wyczucie w polu karnym. Potrafi bowiem "zachować zimną głowę" i "odpowiednio ustawić się w polu karnym". To też pokazał w meczu z Finlandią, kiedy to pokonał golkipera. Wiele osób sugeruje, że napastnik powinien grać już mniej minut. Niektórzy twierdzą, że należy go wpuszczać na podmęczonego rywala. A co na ten temat sądzi Urban? Czy będzie wystawiał piłkarza na pełne 90 minut? Okazuje się, że najpewniej nie. Dlaczego? Ze względu na wiek. Zdaniem Urbana, jeśli Lewandowski będzie grał mniej, to będzie bardziej efektywny.

- Lewandowski już rozumie, że są momenty, kiedy to należy odpocząć i lepiej się przygotować - zaczął. - Piłkarz o takich cechach musi zdawać sobie sprawę, kiedy nie może dać zespołowi tego, czego potrzebuje. Dobry kontakt ze szkoleniowcem pomoże wydobyć z niego to, co najlepsze w jego wieku. Wiadomo, że nie będzie on fizycznie sprawniejszy z każdym rokiem. Najlepsza wersja Lewandowskiego pojawi się w sytuacji, gdy nie będzie grał absolutnie wszystkiego. To normalne - dodawał szkoleniowiec, cytowany przez Cadena SER.

Co ze Szczęsnym? Wróci do kadry?

Nie tylko Lewandowski był tematem rozmowy. Wymieniono też nazwisko innego piłkarza FC Barcelony. Mowa o Wojciechu Szczęsnym. Choć zakończył on karierę reprezentacyjną, to czy selekcjoner będzie próbował go nakłonić do zmiany decyzji? W końcu golkiper pożegnał się też z futbolem klubowym, a jednak po miesiącu wrócił i dołączył do Katalończyków. - Dał jasno do zrozumienia, że nie zamierza znów grać dla reprezentacji - skwitował Urban. A co miał do powiedzenia na temat dołączenia Szczęsnego do Barcelony? - W sytuacji, gdy Barcelona się po ciebie zgłasza… nie możesz odmówić. To była normalna decyzja i nie wzbudziła mojego zdziwienia - zakończył.

Reprezentacja Polki do gry wróci w październiku. Wtedy to odbędzie się kolejne zgrupowanie. W jego trakcie Biało-Czerwoni zagrają na wyjeździe z Litwą. To spotkanie zaplanowano w ramach eliminacji do MŚ 2026. Wcześniej zmierzą się też z Nową Zelandią, ale towarzysko. Z kolei w listopadzie dobiegną końca eliminacje do mundialu. Wtedy Polska zagra z Holandią i z Maltą. Na relacje tekstowe ze wszystkich spotkań naszej kadry zapraszamy na stronę główną Sport.pl i do aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.