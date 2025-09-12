Co za zjazd polskiego talentu. Niewiarygodne, gdzie będzie grał

"Jan Sobociński miał 20 lat, kiedy zadebiutował w ekstraklasie w barwach ŁKS-u Łódź. Nieco wcześniej rozegrał za to cały sezon w I lidze, gdzie zebrał dużo doświadczenia. Właśnie wtedy dostrzegli go autorzy witryny 'Football Talent Scout', która zajmuje się 'wyławianiem' piłkarskich talentów. Po zakończeniu MŚ do lat 20 w Polsce zaczęto mu wróżyć wielką sportową karierę. Trafił wówczas do Charlotte FC za 1,8 mln euro. Minęły cztery lata, a obrońca ma problem ze znalezieniem pracodawcy" - tak o sytuacji piłkarza pisał w czerwcu 2025 Hubert Pawlik ze Sport.pl. I dopiero dziś, a więc 12 września, wyklarowała się przyszłość Sobocińskiego. Znalazł nowego pracodawcę, ale trzeba przyznać, że to swego rodzaju zjazd w jego karierze.
Jan Sobociński trafił do Rekordu Bielsko-Biała, a więc 13. drużyny minionego sezonu II ligi. Klub poinformował o okolicznościach transferu. "Wobec poważnej kontuzji Konrada Karety konieczne było uzupełnienie centralnej pozycji w defensywnym bloku biało-zielonych" - czytamy w oficjalnym komunikacie. Ujawniono też, na jaki okres zawarto kontrakt. "J. Sobociński związał się z naszym klubem umową obowiązującą do końca sezonu 2025/26, z możliwością jej przedłużenia. Ze względów proceduralno-formalnych nie należy spodziewać się debiutu obrońcy w sobotnim spotkaniu 'rekordzistów' z sosnowieckim Zagłębiem" - dodali działacze.
Dla Sobocińskiego to powrót na boisko po ponad półrocznej przerwie. Po raz ostatni na murawie pojawił się 18 stycznia, grając dla PAS Giannina. Pod koniec marca kontrakt rozwiązano z winy klubu. W ostatnich tygodniach pojawiły się doniesienia, że może dołączyć do pierwszoligowego Śląska Wrocław, ale do transakcji nie doszło. Teraz pozostaje mu więc walka o awans z Rekordem na drugi poziom rozgrywek w Polsce.
Obecnie Rekord Bielsko-Biała zajmuje dopiero 12. lokatę w tabeli. To efekt dwóch zwycięstw, takiej samej liczby remisów i aż trzech porażek. Po siedmiu kolejkach zespół uzbierał ledwie osiem punktów. Wydaje się, że i w tej kampanii o awans może być trudno. Klub buduje jednak dopiero swoją historię w II lidze. Trafił do niej w minionym sezonie. Wcześniej występował na czwartym poziomie rozgrywek w Polsce, czyli w trzeciej lidze.
