12:1! Niesamowity wyczyn Polaków. Strzelali aż miło

Trwa przerwa na mecze drużyn narodowych. Seniorska kadra Biało-Czerwonych ma za sobą dwa spotkania i w obu wypadła bardzo pozytywnie. Najpierw zremisowała 1:1 na wyjeździe z Holandią, a następnie na własnym terenie pokonała 3:1 Finlandię. Dzięki tym wynikom zrobiła duży krok w kierunku awansu na mistrzostwa świata 2026. Ale nie tylko kadra Jana Urbana rozgrywa mecze. To samo robią nasze reprezentacje młodzieżowe, w tym ta do lat 19. Wzięła udział w turnieju towarzyskim na Słowenii.
Nasza kadra kapitalnie rozpoczęła imprezę, bo od wysokiego zwycięstwa z Wyspami Owczymi. Pokonała rywali aż 6:0. Nie poszła jednak za ciosem. W kolejnym starciu uległa 0:1 gospodarzom. Ostatni mecz w ramach turnieju rozegrała we wtorek 9 września, a przeciwnikiem był Azerbejdżan. Nie ulegało wątpliwości, że to nasza drużyna będzie faworytem i znów może dojść do wysokiej wygranej. Tak też się stało!
To Biało-Czerwoni od początku byli aktywniejszym zespołem. Częściej pojawiali się pod bramką rywali i napierali. Po raz pierwszy przyniosło to efekt w 16. minucie spotkania. Wówczas Polacy rozegrali spokojną akcję po wyrzucie z autu, kilkoma podaniami rozmontowali defensywę Azerbejdżanu, piłkę w pole karne otrzymał Bartosz Mazurek i bez większych kłopotów pokonał bramkarza. I na tym piłkarze Łukasza Sosina zatrzymywać się nie zamierzali. Jeszcze w pierwszej połowie podwyższyli na 2:0. Tym razem futbolówkę w siatce umieścił Jakub Zbróg. W 33. minucie trafił po sporym zamieszaniu w polu karnym, które wywołało dośrodkowanie z rzutu rożnego. Przeciwnicy aż złapali się za głowy ze wściekłości.
Po przerwie Polacy nie chcieli zwalniać tempa i zamierzali dobić rywala. Zanotowali piorunujące 14 minut. W ich trakcie strzelili aż cztery gole. Znów trafienie dołożył Mazurek, a chwilę przed nim drogę do siatki znalazł Fabian Bzdyl. I to w jaki sposób! Pokonał bramkarza prosto z rzutu wolnego, a po kilku minutach również z rzutu karnego. W międzyczasie do siatki trafił też Kamil Jakóbczyk. Wszystkie gole z wtorkowego spotkania można zobaczyć w nagraniu poniżej.
Polska U19 - Azerbejdżan U19 6:0
Strzelcy bramek: Mazurek (16' i 64'), Zbróg (33'), Bzdyl (59' i 73'), Jakóbczyk (67')
Tak więc Polska odniosła kolejne widowiskowe zwycięstwo nad słabszym rywalem. W trzech meczach turnieju w Słowenii biało-czerwoni zdobyli sześć punktów, strzelając aż 12 goli! Straciła tylko jedną bramkę.
A już w kolejnych tygodniach czeka na nią o wiele większe wyzwanie - eliminacje do mistrzostw Europy U19. W listopadzie zagra z aż trzema drużynami. Najpierw zmierzy się na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną, a następnie podejmie na własnym stadionie Mołdawię i Włochy.
