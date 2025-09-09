Trener Portugalii ogłasza ws. Ronaldo na mundialu

222 - tyle meczów rozegrał Cristiano Ronaldo dla reprezentacji Portugalii. Przeciwko Armenii strzelił gole nr 139 i 140 w narodowych barwach, walnie przyczyniając się do zwycięstwa 5:0 na start eliminacji mistrzostw świata 2026. Czy 40-letni zawodnik w przyszłym roku pojawi się na północnoamerykańskich boiskach podczas turnieju finałowego?
Na to pytanie odpowiedział Roberto Martinez, selekcjoner Portugalczyków. - Robi, co może, ale nie ma długoterminowych celów. Jest zwycięzcą. Chce być najlepszy każdego dnia. Skupia się na tym, co przychodzi z dnia na dzień - oznajmił na konferencji prasowej przed meczem z Węgrami w kwalifikacjach MŚ 2026 (cytat za oficjalną stroną portugalskiej federacji).
Hiszpański szkoleniowiec zwrócił także uwagę na inny aspekt osobowości gracza. - Żyje z dnia na dzień jak młody piłkarz grający po raz pierwszy - wskazał. - Chodzi o świeżość, którą ma każdego dnia, sposób, w jaki się poświęca - dodał. Na to ostatnie może mieć wpływ pełniona przez Ronaldo funkcja kapitana.
Mimo zaawansowanego jak na piłkarza wieku gwiazdor dalej bryluje w kadrze. Dość powiedzieć, że w ostatnich sześciu spotkaniach (przeciwko Polsce, dwukrotnie Danii, Niemcom, Hiszpanii oraz Armenii) łącznie zdobył aż siedem bramek (kolejno: dwie, zero, jedna, jedna, jedna i dwie), co przełożyło się choćby na wygranie Ligi Narodów.
Przy takiej formie gwiazdora, potencjale zespołu oraz efektownym starcie eliminacji trudno sobie wyobrazić, aby Cristiano Ronaldo i Portugalczyków miało zabraknąć na mundialu w Kanadzie, Meksyku oraz Stanach Zjednoczonych. Poza Armenią i Węgrami w tej grupie jest jeszcze Irlandia, zatem mistrzowie LN są faworytami do zajęcia pierwszego miejsca w grupie i bezpośredniego awansu na turniej finałowy.
Teoretycznie najtrudniejsze zadanie czeka ich we wtorek, gdy na budapeszteńskiej Puskas Arenie zmierzą się z Węgrami. Początek spotkania o godz. 20:45.
