Trener Portugalii ogłasza ws. Ronaldo na mundialu

222 - tyle meczów rozegrał Cristiano Ronaldo dla reprezentacji Portugalii. Przeciwko Armenii strzelił gole nr 139 i 140 w narodowych barwach, walnie przyczyniając się do zwycięstwa 5:0 na start eliminacji mistrzostw świata 2026. Czy 40-letni zawodnik w przyszłym roku pojawi się na północnoamerykańskich boiskach podczas turnieju finałowego?

REKLAMA

Zobacz wideo

Cristiano Ronaldo zagra na mistrzostwach świata 2026? Roberto Martinez wyjaśnia

Na to pytanie odpowiedział Roberto Martinez, selekcjoner Portugalczyków. - Robi, co może, ale nie ma długoterminowych celów. Jest zwycięzcą. Chce być najlepszy każdego dnia. Skupia się na tym, co przychodzi z dnia na dzień - oznajmił na konferencji prasowej przed meczem z Węgrami w kwalifikacjach MŚ 2026 (cytat za oficjalną stroną portugalskiej federacji).

Hiszpański szkoleniowiec zwrócił także uwagę na inny aspekt osobowości gracza. - Żyje z dnia na dzień jak młody piłkarz grający po raz pierwszy - wskazał. - Chodzi o świeżość, którą ma każdego dnia, sposób, w jaki się poświęca - dodał. Na to ostatnie może mieć wpływ pełniona przez Ronaldo funkcja kapitana.

Cristiano Ronaldo nie przestaje czarować w reprezentacji Portugalii

Mimo zaawansowanego jak na piłkarza wieku gwiazdor dalej bryluje w kadrze. Dość powiedzieć, że w ostatnich sześciu spotkaniach (przeciwko Polsce, dwukrotnie Danii, Niemcom, Hiszpanii oraz Armenii) łącznie zdobył aż siedem bramek (kolejno: dwie, zero, jedna, jedna, jedna i dwie), co przełożyło się choćby na wygranie Ligi Narodów.

Przy takiej formie gwiazdora, potencjale zespołu oraz efektownym starcie eliminacji trudno sobie wyobrazić, aby Cristiano Ronaldo i Portugalczyków miało zabraknąć na mundialu w Kanadzie, Meksyku oraz Stanach Zjednoczonych. Poza Armenią i Węgrami w tej grupie jest jeszcze Irlandia, zatem mistrzowie LN są faworytami do zajęcia pierwszego miejsca w grupie i bezpośredniego awansu na turniej finałowy.

Sprawdź także: "Nigdy nie widziałem tylu kieliszków wódki". Ostra odpowiedź po oświadczeniu PZPN

Teoretycznie najtrudniejsze zadanie czeka ich we wtorek, gdy na budapeszteńskiej Puskas Arenie zmierzą się z Węgrami. Początek spotkania o godz. 20:45.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU