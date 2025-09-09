Ale im nastrzelał! Co za wyczyn Lewandowskiego

Robert Lewandowski czwartego sezonu w FC Barcelonie nie rozpoczął zbyt dobrze. Tuż przed startem doznał kontuzji, dlatego zabrakło go w inauguracyjnym spotkaniu LaLiga z Mallorcą (3:0). W dwóch kolejnych - przeciwko Levante (3:2) i Rayo Vallecano (1:1) wchodził natomiast z ławki w samych końcówkach i w sumie uzbierał 26 minut. Nic więc dziwnego, że Polak po trzech kolejkach pozostaje bez gola. Wkrótce może się to zmienić. Spore szanse na to widzi hiszpańska prasa.

Oto "ulubiony rywal" Lewandowskiego. Strzelał im aż miło

Dziennik "Mundo Deportivo" napisał wręcz, że "Lewandowski odzyskuje siłę ognia przed starciem z ulubionym rywalem z LaLiga". W ten sposób nawiązał do strzelonego gola w meczu Polska - Finlandia (3:1). Zwrócił też uwagę na to, że następnej kolejce jego FC Barcelona zmierzy się z Valencią, a rywal ten wyjątkowo leży 37-latkowi. - Spośród wszystkich drużyn LaLiga Valencia jest przeciwnikiem, któremu strzelił najwięcej bramek w ciągu trzech sezonów w hiszpańskiej ekstraklasie - czytamy.

Lewandowski przeciwko Valencii grał jak dotąd pięciokrotnie i tylko raz kończył mecz bez strzelonego gola. - W sumie Lewandowski strzelił siedem bramek Valencii - tyle samo, co Alaves - trzy na Mestalla i cztery na własnym stadionie. W zeszłym sezonie na przykład Polak zdobył obie bramki w wygranym 2:1 meczu w Walencji, a także przyczynił się do rozgromienia jej 7:1 na Montjuic, dokładając kolejną bramkę - przypomniała gazeta.

Co to był za mecz Lewandowskiego! Barcelona przegrywała 1:2. Wtedy ustrzelił hat-tricka

Najlepiej Lewandowski może jednak wspominać spotkanie z 29 kwietnia 2024 r. Wówczas nasz kapitan kompletnie odwrócił losy rywalizacji. Gdy jego drużna przegrywała 1:2, nagle podkręcił tempo i w drugiej połowie skompletował hat-tricka. Tym sposobem dał FC Barcelonie zwycięstwo 4:2. Jego gol zadecydował także o wygranej 1:0 w październiku 2022 r. Jedyny raz, gdy Lewandowski nie strzelił gola Valencii, miał miejsce w grudniu 2023 r. Wówczas padł remis 1:1 i był to jedyny przypadek, w którym Katalończycy z Polakiem w składzie stracili punkty z tym rywalem. Pozostałe starcia wygrali.

Mecz FC Barcelona - Valencia w ramach 4. kolejki LaLiga odbędzie się w niedzielę 14 września o godz. 21:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

