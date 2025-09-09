Lewandowski czekał na to długie lata. "Nie pamiętam. Nie wiem, czy w ogóle"

Polacy wrześniowe zgrupowanie kadry zakończyli w znakomitych humorach. Po wywalczeniu remisu na trudnym terenie w Holandii, pokonali 3:1 Finlandię dzięki czemu zajmują drugie miejsce w grupie G eliminacji mistrzostw świata. Poza wynikiem, reprezentacja była też chwalona za styl gry, gdyż zwłaszcza z Finami stwarzała mnóstwo okazji do strzelenia gola.

Po meczu kamera Łączy Nas Piłka złapała Lewandowskiego, a tworzący materiał Adam Delimat zadał mu pytanie, czy pamięta kiedy ostatni raz miał w reprezentacji Polski taką sytuację sam na sam, jak ta z 45. minuty. Napastnik, który rozegrał w kadrze 160 spotkań i strzelił dla niej 86 bramek, musiał się naprawdę długo zastanowić nad odpowiedzą.

- Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to mecz z Czarnogórą, ale wtedy bardziej wygrałem pozycję z bramkarzem - odparł po chwili, przypominając spotkanie z eliminacji do mundialu w Rosji, które miało miejsce w 2017 roku. - Ale taką, w której szedłem sam na sam... Dania, ale to już kawał czasu... To się rzadko zdarza - dodał Lewandowski.

Na sugestię, że do akcji sam na sam można zaliczyć bramkę z Arabią Saudyjską z mistrzostw świata w 2022 roku, 37-latek odparł: - Ale wtedy odebrałem piłkę, podobnie jak z Czarnogórą w tym ostatnim meczu eliminacyjnym, kiedy przyblokowałem bramkarza. Ale to nie było typowe sam na sam.

Po dalszych namysłach napastnik FC Barcelony odpadł bez ogródek: - Nie pamiętam. Nie wiem, czy w ogóle miałem taką okazję! Pewnie gdzieś tak, ale się zatrzymałem, coś na tej zasadzie. Ale nie miałem tak, żeby iść do końca z bramkarzem.

Chociaż sytuacja z 54. minuty wydawała się idealna, by Lewandowski strzelił swoją drugą bramkę w meczu, to jednak nie udało mu się pokonać stojącego w bramce Jesse Joronena, który zdołał odbić piłkę. Na szczęście do niej dopadł Jakub Kamiński i to on wpisał się na listę strzelców.

- Uderzyłem, bramkarz obronił, byłem przygotowany na dobitkę, ale "Kamyk" był pierwszy - podsumował tamtą akcję Lewandowski.

