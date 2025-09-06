Niesamowite. Tę reprezentację mógł prowadzić Brzęczek zamiast kadry U-21

Jerzy Brzęczek ma za sobą udany debiut w roli selekcjonera reprezentacji Polski do lat 21. Biało-Czerwoni pokonali 3:0 Macedonię Północną w eliminacjach do mistrzostw Europy 2027 po golach Marcela Reguły i Oskara Pietuszewskiego, a także po samobójczym trafieniu Adriana Zendelovskiego. - Cieszymy się ze zwycięstwa, ale w przerwie zawodnicy usłyszeli różne kwestie ode mnie, bo na pewne rzeczy sobie nie pozwolimy. W którymś momencie wydawało nam się, że możemy bez tempa i ryzyka wygrać mecz - mówił Brzęczek po zakończeniu spotkania.

Brzęczek mógł objąć reprezentację z Afryki. "Był taki moment"

W programie "Piłkarski Salon" na kanale "Meczyków" Sebastian Staszewski ujawnił, że Brzęczek mógł około 18 miesięcy temu objąć kadrę z Afryki. - Klauzula milczenia została zdjęta. Mogę zdradzić, że był moment, w którym Brzęczek był bardzo bliski objęcia posady selekcjonera reprezentacji Nigerii. To byłoby coś mega nieoczywistego. Był taki moment, że mnie się już zdawało, że zacznie pakować walizki i tam poleci, ale ostatecznie tak się nie stało - powiedział dziennikarz.

Nigeria zajmuje 44. miejsce w rankingu FIFA, a jej selekcjonerem jest Eric Cheile z Mali. Nigeria znajduje się na czwartej pozycji w grupie C w eliminacjach do mistrzostw świata 2026 i traci dziewięć do prowadzącego RPA. Ostatni występ Nigerii na mundialu to 2018 r., kiedy to zajęła trzecie miejsce w grupie D z Argentyną, Chorwacją i Islandią.

Nigeria ma wielu piłkarzy dobrze znanych w Europie - do nich można zaliczyć m.in. Victora Osimhena (Galatasaray), Ademolę Lookmana (Atalanta Bergamo), Calvina Basseya, Alexa Iwobiego, Samuela Chukwueze (cała trójka Fulham) czy Wilfrieda Ndidiego (Besiktas).

Kosowo chciało zatrudnić Brzęczka. Trener potwierdził. "Zaprezentowałem swoją analizę"

To nie był jedyny raz, kiedy Brzęczek był przymierzany do objęcia innej reprezentacji, niż Polska. Wcześniej poważnie o zatrudnieniu Brzęczka myślała kadra Kosowa.

- Byłem nawet w Albanii na spotkaniu z władzami kosowskiej federacji przy okazji towarzyskiego meczu Albania - Bułgaria. Zaprezentowałem swoją analizę gry Kosowa, ale ostatecznie zdecydowali się zatrudnić Primoza Glihę ze Słowenii, a dziś selekcjonerem Kosowa jest już Niemiec Franco Foda - tłumaczył Brzeczek w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Brzeczęk był też wymieniany przy ostatnim rozdaniu do seniorskiej kadry Polski, a Dominik Wardzichowski ze Sport.pl podawał, że jego asystentami mogliby zostać Łukasz Piszczek i Jakub Błaszczykowski. Finalnie do tego scenariusza nie doszło, a wybór Cezarego Kuleszy padł na Jana Urbana.

