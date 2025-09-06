Widzew ruszył po reprezentanta kraju! Grał w Premier League i Bundeslidze

Widzew Łódź wydał w letnim okienku transferowym ponad pięć milionów euro. Więcej wydały trzy kluby - Raków Częstochowa, Legia Warszawa i Lech Poznań. Ale wygląda na to, że to nie koniec ruchów transferowych w wykonaniu łodzian.

Widzew o krok od kolejnego dużego transferu

W ostatnich dniach pojawił się temat transferu Andiego Zeqiriego. To 26-letni napastnik, ale może też grać jako skrzydłowy. Reprezentant Szwajcarii ma na swoim koncie występy m.in. w Premier League, Bundeslidze oraz Lidze Konferencji. Zanotował 16 występów w narodowych barwach, strzelił jednego gola dla reprezentacji. W ostatnim sezonie był na wypożyczeniu z KRC Genk do Standardu Liege. Wrócił do Genku, ale w klubie nie widzą dla niego miejsca w składzie. Trwające okienko to ostatnia szansa, by na nim zarobić, bowiem jego kontrakt z Belgami wygasa po tym sezonie.

Według najnowszych doniesień plany Widzewa wobec Zeqiriego są poważne. Jak podaje belgijski dziennikarz Sacha Tavolieri, Widzew i Genk prowadzą zaawansowane rozmowy nt. transferu. Skontaktowano się też z samym piłkarzem. Widzewowi musi mocno zależeć na ściągnięciu Szwajcara, ponieważ osobiście miał się z nim spotkać Robert Dobrzycki, właściciel łódzkiego klubu. Miał on osiągnąć porozumienie ze Szwajcarem. Negocjacje z Genkiem w celu domknięcia transferu mają zakończyć się w ten weekend

Widzew ma ambitne plany, bo chce realnie powalczyć o europejskie puchary, a na tej scenie nie był widziany od końca lat 90. W osiągnięciu tego celu mają pomóc nowi zawodnicy. Dzięki transferom łodzianie chcą też wyjść z kryzysu formy, ponieważ przegrali trzy ostatnie mecze. W ekstraklasie zajmują 13. miejsce z dorobkiem siedmiu punktów.

Ande Zeqiri jest wyceniany przez Transfermarkt na kwotę czterech milionów euro.

Okienko transferowe w Polsce kończy się w poniedziałek.

Następne spotkanie Widzew zagra 14 września, podejmie u siebie Arkę Gdynia.

