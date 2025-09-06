Powrót na stronę główną
Widzew ruszył po reprezentanta kraju! Grał w Premier League i Bundeslidze
Widzew Łódź wzmacnia swoją kadrę tuż przed końcem okienka transferowego. Po zakontraktowaniu Pape Meissy Ba łodzianie planują kolejny duży transfer. Według najnowszych wieści na radarze Widzewa znalazł się reprezentant swojego kraju, a w negocjacjach ma uczestniczyć osobiście właściciel klubu.
Robert Dobrzycki
Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Wyborcza.pl

Widzew Łódź wydał w letnim okienku transferowym ponad pięć milionów euro. Więcej wydały trzy kluby - Raków Częstochowa, Legia Warszawa i Lech Poznań. Ale wygląda na to, że to nie koniec ruchów transferowych w wykonaniu łodzian.

Widzew o krok od kolejnego dużego transferu

W ostatnich dniach pojawił się temat transferu Andiego Zeqiriego. To 26-letni napastnik, ale może też grać jako skrzydłowy. Reprezentant Szwajcarii ma na swoim koncie występy m.in. w Premier League, Bundeslidze oraz Lidze Konferencji. Zanotował 16 występów w narodowych barwach, strzelił jednego gola dla reprezentacji. W ostatnim sezonie był na wypożyczeniu z KRC Genk do Standardu Liege. Wrócił do Genku, ale w klubie nie widzą dla niego miejsca w składzie. Trwające okienko to ostatnia szansa, by na nim zarobić, bowiem jego kontrakt z Belgami wygasa po tym sezonie.

Według najnowszych doniesień plany Widzewa wobec Zeqiriego są poważne. Jak podaje belgijski dziennikarz Sacha Tavolieri, Widzew i Genk prowadzą zaawansowane rozmowy nt. transferu. Skontaktowano się też z samym piłkarzem. Widzewowi musi mocno zależeć na ściągnięciu Szwajcara, ponieważ osobiście miał się z nim spotkać Robert Dobrzycki, właściciel łódzkiego klubu. Miał on osiągnąć porozumienie ze Szwajcarem. Negocjacje z Genkiem w celu domknięcia transferu mają zakończyć się w ten weekend

Widzew ma ambitne plany, bo chce realnie powalczyć o europejskie puchary, a na tej scenie nie był widziany od końca lat 90. W osiągnięciu tego celu mają pomóc nowi zawodnicy. Dzięki transferom łodzianie chcą też wyjść z kryzysu formy, ponieważ przegrali trzy ostatnie mecze. W ekstraklasie zajmują 13. miejsce z dorobkiem siedmiu punktów.

Ande Zeqiri jest wyceniany przez Transfermarkt na kwotę czterech milionów euro.

Okienko transferowe w Polsce kończy się w poniedziałek.

Następne spotkanie Widzew zagra 14 września, podejmie u siebie Arkę Gdynia.

