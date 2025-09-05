Tomaszewski się nie certoli. Oto co powinno się zrobić z Lewandowskim

Pierwsza połowa czwartkowego spotkania nie zapowiadała żadnego sukcesu. Holendrzy przez 45 minut dominowali Polaków, którzy stworzyli sobie tylko dwie niezłe okazje do strzelenia gola. Raz w kontrze niecelnie z dystansu uderzył Piotr Zieliński, a w innej sytuacji niekryty w polu karnym Sebastian Szymański źle przymierzył z głowy. W 80. minucie meczu Matty Cash miał jednak lepiej nastawiony celownik, dzięki czemu Biało-Czerwoni wywieźli z Rotterdamu sensacyjny remis.

Jan Tomaszewski wypowiedział się po meczu z Holandią

Zazwyczaj krytyczny w stosunku do kadry Jan Tomaszewski docenił punkt wywalczony na wyjeździe. W rozmowie z "Super Expressem" powiedział:

- No cóż, mam nadzieję i mówię to z pełną odpowiedzialnością za słowo, że będzie to dla Jasia Urbana drugie Wembley. Myśmy też tam byli gorsi, zdecydowanie gorsi, więcej z gry mieli Anglicy, ale wynik 1:1 zdopingował drużynę. [...] To jest taki psychiczny kopniak, że ta drużyna może uwierzyć w siebie. Jeśli wygramy u siebie z Holandią i pozostałe mecze ze słabszymi przeciwnikami, to kto wie, czy nie awansujemy z pierwszego miejsca.

Jedna decyzja Jana Urbana nie spodobała się Tomaszewskiemu. Według wielokrotnego reprezentanta Polski meczów w pierwszej jedenastce nie powinien zaczynać Robert Lewandowski. Wszystko przez jego wiek oraz kondycję fizyczną.

- Moim zdaniem, i to było widać, Robert Lewandowski nie powinien rozpocząć meczu w pierwszym składzie, dlatego że nie ma siły. Lepiej, żeby Robert wchodził w drugiej połowie, czy na zakończenie pierwszej, bo wchodziłby na podmęczonego przeciwnika. Taka będzie rola Roberta już, przepraszam, do końca kariery - powiedział Tomaszewski, po czym podkreślił, że Hansi Flick w FC Barcelonie obecnie również nie wystawia 37-latka od pierwszej minuty.

Reprezentacja Polski do gry w eliminacjach mistrzostw świata wróci w niedzielę, 7 września. Jej rywalem będzie Finlandia. Początek meczu o godzinie 20:45.

