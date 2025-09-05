Były reprezentant sprowadził Polaków na ziemię. Prawda prosto między oczy

Polacy byli skazywani na pożarcie przed starciem z reprezentacją Holandii. I Oranje rzeczywiście długimi fragmentami spotkania przeważali. W 28. minucie gospodarzy na prowadzenie wyprowadził Denzel Dumfries. Posiadanie piłki i mnóstwo podań to jednak nie wszystko. Holendrzy zostali skarceni za niewykorzystane sytuacje, a podopieczni Jana Urbana wykorzystali swoją waleczność. W 80. minucie kapitalnego gola na 1:1 strzelił Matty Cash.

Bosacki tonuje nastroje

Po spotkaniu wśród kibiców i piłkarzy pojawiło się zadowolenie. Polacy pokazali się z dobrej strony szczególnie w drugiej połowie, a dużo dały zmiany. Gra wyglądała lepiej od momentu, kiedy na boisku pojawiło się trzech piłkarzy z Ekstraklasy - Paweł Wszołek, Kamil Grosicki i Bartosz Kapustka.

Wynik 1:1 trzeba szanować, choć piłkarzy i kibiców na ziemię sprowadza Bartosz Bosacki. Podkreśla bowiem, że rezultat jest dobry, ale Biało-Czerwoni na niego nie zasłużyli.

- Ten remis się nie należał, ale tak w tym sporcie jest i należy cieszyć się z tego, że udało się wywieźć punkt z trudnego terenu. Nie wiem, czy ktoś spodziewał się, że zagramy równorzędny mecz z Holendrami w pierwszym meczu pod władzą Jana Urbana, ale ja się nie spodziewałem i nawet nie łudziłem się, że to będzie jakieś super widowisko - ocenił w rozmowie z WP SportoweFakty.

- Szczęście spowodowało, że nie straciliśmy czterech czy pięciu bramek. Wówczas dzisiaj byłby wielki lament. Ale to były sytuacje, które wynikały z naszych błędów, z jakiejś straty... Brakowało spokoju - dodał.

Pochwała dla Urbana. "Mądry facet"

Były reprezentant Polski nie zamierzał jednak tylko krytykować. Podkreślił, że jest bardzo zadowolony faktu, że nasi piłkarze zagrali odważniej niż zwykle. Na pozytywnym wyniku z mocnym przeciwnikiem można natomiast budować dobrą atmosferę na kolejne spotkania.

- Trener Urban jest mądrym facetem i mądrym szkoleniowcem, który wie, co zrobić, żeby ta kadra oprócz aspektu boiskowego dotarła się także pod kątem atmosfery. Trzymam kciuki za to, żeby w tym aspekcie robota szła dobrze, bo to wyjdzie tylko na korzyść naszej reprezentacji - zakończył Bosacki.

Teraz przed reprezentacją Polski bardzo ważne spotkanie z Finlandią. Z tym rywalem zagramy w niedzielę (7 września) na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Początek rywalizacji o godz. 20:45.

