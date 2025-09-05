Kompromitacja Koemana po meczu z Polską. Holendrzy grzmią. "Żenujące"

Holandia w pierwszej połowie czwartkowego meczu dominowała na boisku. Dzięki bramce Denzela Dumfriesa w 28. minucie była bliżej trzech punktów. W drugiej odsłonie jednak widocznie spowolniła, jakby odczuwając zadowolenie z niewysokiego prowadzenia. To się zemściło pod koniec spotkania. Po fantastycznym golu Matty'ego Casha w 80. minucie Biało-Czerwoni zdołali wyrównać wynik rywalizacji i ostatecznie wywieźli z Rotterdamu sensacyjny remis.

Zobacz wideo Rzeźniczak o cieszynce Casha: Średnio podobają mi się takie rzeczy

Koeman w ogniu krytyki. Holender nie wytrzymał

Po meczu szkoleniowcy obu reprezentacji tradycyjnie pojawili się na konferencji prasowej. Ronald Koeman podkreślił, że jego drużyna była lepsza i bardziej zasłużyła na zwycięstwo. W pewnym momencie 62-latek wszystkich jednak zaskoczył, twierdząc, że wynik meczów bezpośrednich w grupie eliminacji mistrzostw świata jest decydujący (gdy dwie drużyny mają taką samą liczbę punktów). Bo to nie prawda - większą wagę ma bilans goli. Gdy dziennikarze powiedzieli to Koemanowi, ten widocznie się rozchmurzył.

To zachowanie byłego piłkarza FC Barcelony oburzyło Valentijna Driessena, znanego holenderskiego dziennikarza sportowego. W programie podcastu "Kick-Off" powiedział:

- To żenujące, oczywiście. Wydawało mi się, że będzie bardzo rozczarowany i zły po tym meczu. Ale okazało się, że to wcale nie był punkt uwagi. Okazało się, że nie był zaznajomiony z zasadami kwalifikacji. I potem triumfalnie ogłosił, że wkrótce otworzy butelkę wina. Po takim występie! Powinieneś otworzyć butelkę winegret - grzmiał Holender.

To nie pierwsza sytuacja, kiedy Holendrzy wypominają Koemanowi zbyt pragmatyczne i skoncentrowane na suchych wynikach podejście do piłki. Oczywiście jego drużyna faktycznie ma kapitalny bilans bramek (11:1 - przy 5:3 Polski oraz 5:5 Finlandii) i jest blisko bezpośredniego awansu na mundial, ale od ekipy "Oranje" wymaga się więcej - efektownych zwycięstw i dominowania niżej notowanych rywali.

W niedzielę Holandia rozegra kolejny mecz w ramach eliminacji mistrzostw świata. Jej rywalem będzie Litwa. Początek meczu o godzinie 18:00.

